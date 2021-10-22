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Posted 22 октября 2021, 14:56

Published 22 октября 2021, 14:56

Modified 1 декабря, 08:04

Updated 1 декабря, 08:04

Школы и детсады Белгорода массово закроют на капремонт в 2022 году

22 октября 2021, 14:56
Сюжет
Школа
Председатель горсовета Ольга Медведева сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что дошкольные и школьные учреждения переведут из муниципальной в областную собственность, чтобы отремонтировать их за счёт регионального бюджета.

Речь идёт о десяти школах (№ 1, 4, 7, 11, 31, 33, 35, 37, 43, 45) и десяти детских садах (№ 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66, 85). Видимо, именно эти учреждения находятся в самом плачевном техническом состоянии и требуют срочного капитального ремонта.

Предстоит очень большая работа. Необходимо перераспределить детей, перевести их в близлежащие учебные заведения. Это вызовет определённые неудобства, придётся организовать обучение в две смены, но это единственная возможность провести капитальный ремонт.Ольга Медведева, председатель Белгородского городского совета

Капитальный ремонт в школах и детских садах Белгорода начнётся уже с 1 июня 2022 года. Также в рамках ремонта для них закупят необходимое оборудование.

Воспитанников детских садов переведут в другие дошкольные учреждения, в том числе негосударственные, где стоимость их пребывания будет такой же, как и в муниципальном детском саду. «Разницу возместит городской бюджет», — подчеркнула глава горсовета.

Ольга Медведева также рассказала, что в горсовет Белгорода поступил пакет документов из мэрии с просьбой срочно провести внеочередную сессию горсовета, чтобы согласовать передачу муниципального имущества в областную собственность. Перечень включает 66 объектов. Помимо школ и детских садов, это здания, сооружения и земельные участки.

Напомним, в начале октября в ходе оперативного заседания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что школы Белгорода находятся в самом плохом техническом состоянии по сравнению с учреждениями в других муниципалитетах.

Всего в областном центре с 2022 до 2023 год капитально отремонтируют 12 школ и 10 детских садов.

#Новости#Город#Ремонт#Школа#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Детский сад
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