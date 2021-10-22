Как укрепить иммунную систему в сезон ОРВИ и гриппа

Иммунная система страдает у пациентов с онкологическими заболеваниями. Рак сам по себе серьезное испытание для организма, и к этому следует добавить также влияние препаратов, которые используются для его лечения. Иммунная система под таким воздействием изнашивается, организм начинает слабеть и перестает сопротивляться даже незначительным инфекциям. Каждая из них потенциально опасна для жизни онкологического пациента.