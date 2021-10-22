Как укрепить иммунную систему в сезон ОРВИ и гриппа

Posted 22 октября 2021, 15:06
Published 22 октября 2021, 15:06
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
Сейчас к ним добавилась коронавирусная инфекция, которая в комплексе с перечисленными заболеваниями может повлечь тяжелое течение и непредсказуемые последствия.
Иммунная система выполняет несколько важных функций. В первую очередь, она обеспечивает защиту организма от влияния, которому он подвергается со стороны бактерий и вирусов.
От природы у человека, как правило, сильный или как минимум стабильный иммунитет. Однако с течением времени и под воздействием определенных обстоятельств он может начать терять силу и ослабевать. Что можно предпринять в таком случае? Необходимые меры, направленные на его укрепление и поддержку.
Что негативно влияет на иммунную систему человека и ее стабильную работу:
Доктор медицинских наук Дорина Донич к признакам ослабленного иммунитета относит головные боли, появляющиеся регулярно и без причин, а также депрессивные состояния и раздражительность. Также медики советуют обратить внимание на частоту появления болезней дыхательных путей, выделительной системы.
О том, что иммунная система дает сбой, могут сигнализировать такие симптомы:
К признакам ослабленного иммунитета также можно отнести усталость и сонливость, которые переходят в состояние хронических.
С целью укрепления иммунитета необходимо предпринимать несколько мер — подход должен быть комплексным. При выборе подходящего метода необходимо согласовывать его со специалистами-медиками, которые будут учитывать общее состояние здоровья, а также образ жизни.
Есть универсальные рекомендации, как повысить иммунитет, которые можно принять к сведению в пик сезона распространения вирусных инфекций:
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отмечает, что на состояние иммунитета влияет состояние организма в целом.
«Методы укрепления иммунитета просты, — утверждает Тяжельников. — Необходимо высыпаться, питаться сбалансированно, отказаться от вредных привычек и одеваться в соответствии с сезоном».
Иммунитет ребенка тоже нуждается в укреплении в преддверии сезона вирусных и инфекционных заболеваний. Однако меры, предпринимаемые в отношении детей, будут отличаться от тех, которые практикует взрослый человек.
Точно так же, как и у взрослых, у детей иммунная система может ослабевать под воздействием ряда факторов:
Педиатр Максим Тисленко убежден: для укрепления детского иммунитета значение имеют физические нагрузки. Он предлагает включить их в режим ребенка в рамках восстановления защитных сил его организма.
Коронавирус серьезным образом вредит иммунной системе и делает ее более слабой. Организм в период заболевания подвергается нагрузке — на износ работают буквально всего его системы, в том числе и иммунитет. Его укреплением следует заняться сразу после выздоровления или даже в процессе лечения и восстановления.
Главный иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов напоминает: слабый иммунитет влечет серьезный риск для жизни и здоровья при COVID-19.
«Опыт подтверждает, что наиболее тяжело переносили коронавирус или умирали от него пациенты с иммунодефицитом и слабым иммунитетом»
Не следует считать, что легкая форма коронавирусной инфекции избавит от необходимости восстанавливать иммунную систему. В той или иной степени коронавирус в любом случае повлияет на организм, и именно поэтому реабилитация показана всем, кто перенес COVID-19.
В рамках восстановления иммунной системы после коронавируса можно предпринимать базовые меры:
Рекомендуется внести изменения в рацион питания, включив в него свежие и полезные продукты. Основой рациона должны стать овощи и фрукты, высокобелковые продукты.
В рамках лечения ряда заболеваний не обойтись без применения антибиотиков. Их эффективность считается высокой, однако прием не проходит бесследно — в первую очередь для иммунной системы, которая начинает ослабевать.
После приема антибиотиков показан комплекс мер, восстанавливающих иммунитет. В их числе прием фармацевтических средств, в том числе иммуномодуляторов. Свою пользу способно принести рациональное и сбалансированное питание. В рацион желательно включать продукты с высоким содержанием:
Для иммунной системы очень полезен витамин А, так как он принимает непосредственное участие в синтезе клеток, а также в образовании новых иммунных клеток.
Иммунная система страдает у пациентов с онкологическими заболеваниями. Рак сам по себе серьезное испытание для организма, и к этому следует добавить также влияние препаратов, которые используются для его лечения. Иммунная система под таким воздействием изнашивается, организм начинает слабеть и перестает сопротивляться даже незначительным инфекциям. Каждая из них потенциально опасна для жизни онкологического пациента.
Медики уделяют особое внимание вопросу восстановления иммунитета у онкологических больных. Они разрабатывают специальные программы и комплексы, которые могут включать специальные процедуры, прием препаратов. Также медики дают и общие рекомендации, которым можно следовать:
Если необходимо, онкологическому больному может быть показана такая процедура, как корректировка уровня лимфоцитов в крови. Она также направлена на укрепление иммунной системы.
Основная цель вакцинации — формирование коллективного иммунитета, который в перспективе может препятствовать массовому инфицированию. Каждый, кто прошел вакцинацию, приобретает защиту от определенного заболевания, однако она активизируется не сразу. К примеру, после прививки от коронавируса должно пройти несколько недель до того момента, когда появится иммунитет.
Аллергологи и иммунологи в отдельную группу выделяют витамины, оказывающие положительное влияние на защитные функции организма, и подчеркивают важность их присутствия в ежедневном рационе.
В числе таких витаминов:
Если есть задача укрепить или восстановить иммунитет, в рацион важно включать продукты с высоким содержанием перечисленных витаминов. Их регулярное употребление способно повысить защитные силы организма и повысить его сопротивляемость различным инфекциям.
Овощи, фрукты должны стать основой рациона человека, работающего над укреплением своей иммунной системы. В рацион также желательно добавить продукты с высоким содержанием кальция, магния и калия: ягоды, нежирное мясо, грецкий орех.
Фрукты — полезные продукты, которые оздоравливают и укрепляют организм, и особенно благотворное влияние они оказывают на состояние иммунитета. Рекордсменами с точки зрения пользы для иммунной системы остаются фрукты с высоким содержанием витамина С.
Польза таких фруктов заключается в следующем:
Для иммунитета особенно полезны цитрусовые, как фрукты с наиболее высоким содержанием витамина С, — лимоны, апельсины, грейпфруты.
Эффективно укрепить иммунитет можно не только посредством приема фармацевтических препаратов, БАДов и правильного питания. В этом направлении работают народные средства, которыми укрепляли иммунитет еще в старину.
Народные средства для укрепления иммунной системы: