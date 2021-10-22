bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2021, 15:06

Published 22 октября 2021, 15:06

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Как повысить иммунитет?

Как укрепить иммунную систему в сезон ОРВИ и гриппа

22 октября 2021, 15:06
Фото: pixabay.com. Как повысить иммунитет?
Сюжет
Вакцинация
Укрепить иммунитет можно разными способами и в разное время, однако необходимость в принятии соответствующих мер становится актуальной в пиковые периоды заболеваемости вирусными инфекциями — ОРЗ, ОРВИ, гриппом.

Сейчас к ним добавилась коронавирусная инфекция, которая в комплексе с перечисленными заболеваниями может повлечь тяжелое течение и непредсказуемые последствия.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Иммунная система выполняет несколько важных функций. В первую очередь, она обеспечивает защиту организма от влияния, которому он подвергается со стороны бактерий и вирусов.

От природы у человека, как правило, сильный или как минимум стабильный иммунитет. Однако с течением времени и под воздействием определенных обстоятельств он может начать терять силу и ослабевать. Что можно предпринять в таком случае? Необходимые меры, направленные на его укрепление и поддержку.

Что негативно влияет на иммунную систему человека и ее стабильную работу:

  • проблемная экология;
  • наличие вредных привычек и отсутствие намерения избавляться от них;
  • частые стрессы;
  • хронические заболевания;
  • неправильный образ жизни: недостаток сна и отсутствие нормального рациона питания.

Доктор медицинских наук Дорина Донич к признакам ослабленного иммунитета относит головные боли, появляющиеся регулярно и без причин, а также депрессивные состояния и раздражительность. Также медики советуют обратить внимание на частоту появления болезней дыхательных путей, выделительной системы.

О том, что иммунная система дает сбой, могут сигнализировать такие симптомы:

  • ломота в мышцах и в костях;
  • озноб;
  • частые отеки, которые долго не проходят;
  • портящиеся волосы, ногти, ухудшение состояния кожи.

К признакам ослабленного иммунитета также можно отнести усталость и сонливость, которые переходят в состояние хронических.

Как понять, что иммунитет ослаблен?
Как понять, что иммунитет ослаблен? . Фото: pixabay.com

Как укрепить иммунитет взрослому?

С целью укрепления иммунитета необходимо предпринимать несколько мер — подход должен быть комплексным. При выборе подходящего метода необходимо согласовывать его со специалистами-медиками, которые будут учитывать общее состояние здоровья, а также образ жизни.

Есть универсальные рекомендации, как повысить иммунитет, которые можно принять к сведению в пик сезона распространения вирусных инфекций:

  • соблюдение режима дня;
  • необходимая продолжительность сна — как минимум 8 часов;
  • пересмотр рациона питания в сторону употребления полезных продуктов;
  • регулярная физическая активность, в том числе умеренная.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отмечает, что на состояние иммунитета влияет состояние организма в целом.

«Методы укрепления иммунитета просты, — утверждает Тяжельников. — Необходимо высыпаться, питаться сбалансированно, отказаться от вредных привычек и одеваться в соответствии с сезоном».

Как укрепить иммунитет ребенку?

Иммунитет ребенка тоже нуждается в укреплении в преддверии сезона вирусных и инфекционных заболеваний. Однако меры, предпринимаемые в отношении детей, будут отличаться от тех, которые практикует взрослый человек.

Точно так же, как и у взрослых, у детей иммунная система может ослабевать под воздействием ряда факторов:

  • отсутствие нормального режима питания;
  • отсутствие сна и отдыха в необходимом объеме;
  • стрессовые ситуации и нагрузки на организм.

Педиатр Максим Тисленко убежден: для укрепления детского иммунитета значение имеют физические нагрузки. Он предлагает включить их в режим ребенка в рамках восстановления защитных сил его организма.

Как поднять иммунитет после коронавируса?

Коронавирус серьезным образом вредит иммунной системе и делает ее более слабой. Организм в период заболевания подвергается нагрузке — на износ работают буквально всего его системы, в том числе и иммунитет. Его укреплением следует заняться сразу после выздоровления или даже в процессе лечения и восстановления.

Главный иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов напоминает: слабый иммунитет влечет серьезный риск для жизни и здоровья при COVID-19.

«Опыт подтверждает, что наиболее тяжело переносили коронавирус или умирали от него пациенты с иммунодефицитом и слабым иммунитетом»

Не следует считать, что легкая форма коронавирусной инфекции избавит от необходимости восстанавливать иммунную систему. В той или иной степени коронавирус в любом случае повлияет на организм, и именно поэтому реабилитация показана всем, кто перенес COVID-19.

В рамках восстановления иммунной системы после коронавируса можно предпринимать базовые меры:

  • чаще бывать на свежем воздухе;
  • делать специальную дыхательную гимнастику;
  • не пренебрегать физической активностью.

Рекомендуется внести изменения в рацион питания, включив в него свежие и полезные продукты. Основой рациона должны стать овощи и фрукты, высокобелковые продукты.

Как поднять иммунитет?
Как поднять иммунитет? . Фото: pixabay.com

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

В рамках лечения ряда заболеваний не обойтись без применения антибиотиков. Их эффективность считается высокой, однако прием не проходит бесследно — в первую очередь для иммунной системы, которая начинает ослабевать.

После приема антибиотиков показан комплекс мер, восстанавливающих иммунитет. В их числе прием фармацевтических средств, в том числе иммуномодуляторов. Свою пользу способно принести рациональное и сбалансированное питание. В рацион желательно включать продукты с высоким содержанием:

  • витаминов группы В;
  • витаминов A, С, D.

Для иммунной системы очень полезен витамин А, так как он принимает непосредственное участие в синтезе клеток, а также в образовании новых иммунных клеток.

Как поднять иммунитет при онкологии?

Иммунная система страдает у пациентов с онкологическими заболеваниями. Рак сам по себе серьезное испытание для организма, и к этому следует добавить также влияние препаратов, которые используются для его лечения. Иммунная система под таким воздействием изнашивается, организм начинает слабеть и перестает сопротивляться даже незначительным инфекциям. Каждая из них потенциально опасна для жизни онкологического пациента.

Медики уделяют особое внимание вопросу восстановления иммунитета у онкологических больных. Они разрабатывают специальные программы и комплексы, которые могут включать специальные процедуры, прием препаратов. Также медики дают и общие рекомендации, которым можно следовать:

  • рационализация питания — оно должно быть основано на продуктах, содержащих витамины, клетчатку, антиоксиданты;
  • подключение иммуностимуляторов и иммуномодуляторов.

Если необходимо, онкологическому больному может быть показана такая процедура, как корректировка уровня лимфоцитов в крови. Она также направлена на укрепление иммунной системы.

Иммунитет после вакцинации

Основная цель вакцинации — формирование коллективного иммунитета, который в перспективе может препятствовать массовому инфицированию. Каждый, кто прошел вакцинацию, приобретает защиту от определенного заболевания, однако она активизируется не сразу. К примеру, после прививки от коронавируса должно пройти несколько недель до того момента, когда появится иммунитет.

Витамины для повышения иммунитета

Аллергологи и иммунологи в отдельную группу выделяют витамины, оказывающие положительное влияние на защитные функции организма, и подчеркивают важность их присутствия в ежедневном рационе.

В числе таких витаминов:

  • витамин А;
  • витамин С;
  • витамины группы В.

Если есть задача укрепить или восстановить иммунитет, в рацион важно включать продукты с высоким содержанием перечисленных витаминов. Их регулярное употребление способно повысить защитные силы организма и повысить его сопротивляемость различным инфекциям.

Овощи, фрукты должны стать основой рациона человека, работающего над укреплением своей иммунной системы. В рацион также желательно добавить продукты с высоким содержанием кальция, магния и калия: ягоды, нежирное мясо, грецкий орех.

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Фрукты — полезные продукты, которые оздоравливают и укрепляют организм, и особенно благотворное влияние они оказывают на состояние иммунитета. Рекордсменами с точки зрения пользы для иммунной системы остаются фрукты с высоким содержанием витамина С.

Польза таких фруктов заключается в следующем:

  • повышение уровня сопротивляемости организма внешнему воздействию;
  • активизация процессов выработки антител;
  • активизация выработки в организме интерферонов;
  • формирование сильного иммунитета на клеточном уровне.

Для иммунитета особенно полезны цитрусовые, как фрукты с наиболее высоким содержанием витамина С, — лимоны, апельсины, грейпфруты.

Какие фрукты поднимают иммунитет?
Какие фрукты поднимают иммунитет?. Фото: pixabay.com

Продукты и народные средства для иммунитета

Эффективно укрепить иммунитет можно не только посредством приема фармацевтических препаратов, БАДов и правильного питания. В этом направлении работают народные средства, которыми укрепляли иммунитет еще в старину.

Народные средства для укрепления иммунной системы:

  • Смесь из сухофруктов и меда — в такой комбинации продукты выполняют функции мощных антисептиков. Они благотворно влияют на весь организм, обеспечивая противовоспалительное действие, и могут использоваться в качестве профилактики.
  • Имбирь — продукт, имеющий статус антиоксиданта. В числе других его достоинств — выраженный обеззараживающий эффект, оптимизация обменных процессов и комплексное воздействие на иммунную систему.
  • Лимон считается одним из наиболее эффективных продуктов для укрепления иммунитета. В нем много витамина С, микроэлементов, среди которых необходимые организму фосфор и магний.
  • Чеснок обеспечивает активизацию процесса появления антител, что оказывает прямое влияние на иммунную систему, укрепляя и восстанавливая ее.
  • Куркума считается натуральным антибиотиком, и ее польза для иммунитета очевидна — в первую очередь благодаря противовоспалительному эффекту, который она обеспечивает.
  • Облепиха, как и лимон, богата витамином С, без которого иммунную систему вряд ли получится восстановить и укрепить. Кроме того, в облепихе есть фитонциды, считающиеся природными антисептиками.
  • Шиповник — еще один продукт с особенно высоким содержанием витамина С. Также в шиповнике есть флавоноиды и необходимые организму микроэлементы.
  • Рыбий жир — ценный источник необходимых организму кислот, принимающих непосредственное участие в процессах укрепления иммунной системы.
  • Пробиотики оказывают комплексное воздействие на весь организм, в особенности на иммунную систему и кишечник.
  • Травы в виде отваров — эффективное профилактическое средство, которое можно применять для предотвращения инфицирования. Особенно эффективно в отношении иммунной системы действуют отвары календулы, коры дуба.
  • Эфирные масла, которые применяются в ароматерапии, эффективны и в других случаях. Они укрепляют организм, восстанавливают его функции.
#Новости#Общество#Ребенок#Грипп#Орви#Вакцина#Вакцинация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика