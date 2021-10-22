Электробус или троллейбус: что выгоднее для Белгорода?

17 октября в Белгород доставили первый электробус. Общественный транспорт начал курсировать по дорогам города 20 октября. Он будет ходить по троллейбусному маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ им. В. Г. Шухова. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пока что электробус будет работать в тестовом режиме — 2–3 месяца. Если белгородцам понравится электробус, то регион будет добиваться федеральной поддержки для его приобретения.