Электробус или троллейбус: что выгоднее для Белгорода?

17 октября в Белгород доставили первый электробус. Общественный транспорт начал курсировать по дорогам города 20 октября. Он будет ходить по троллейбусному маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ им. В. Г. Шухова. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пока что электробус будет работать в тестовом режиме — 2–3 месяца. Если белгородцам понравится электробус, то регион будет добиваться федеральной поддержки для его приобретения.
Отметим, что вместимость белгородского электробуса — 85 человек, а посадочных мест — 33. Запас хода рассчитан до 50 км, а время полной зарядки составляет 15 минут.
«Отличная машина: низкопольная, тихая и главное — экологичная. В салоне есть кондиционер, видеоинформаторы, USB-зарядки для телефонов. Что касается обслуживания электробуса, то база Единой транспортной компании имеет всё необходимое для его полноценной эксплуатации. На территории установили зарядную станцию. С нуля до полной зарядки батареи требуется всего 24 минуты», — такую характеристику электробусу дал на своей странице во «ВКонтакте» начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров.
Согласно сайту ГАЗ, ресурс кузова электробуса составляет 12 лет, максимальная скорость транспорта — 70 км/ч. Электробусы оснащены литий-титанатными батареями с возможностью ультрабыстрой зарядки от 6 до 18 минут.
В сутки электробусы проходят до 350 км. Батареи транспорта оснащаются системой автоматического термостатирования, которая при минусовых температурах автоматически включает обогрев батарей, а при высоких температурах — охлаждение.
Что касается троллейбуса, то максимальная скорость движения может достигать 60–75 км/ч. Однако троллейбус ограничен в манёвренности на дороге. Помимо этого, нередко возникают проблемы с контактной сетью.
В среднем в троллейбусе 30 мест для сидения, а полная вместимость достигает 91 человека.
Напомним, 7 июля текущего года во время прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что троллейбусы — это экологичный вид транспорта и регион должен заботиться о природе, но существуют проблемы в инфраструктуре. По словам Гладкова, троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии, на его восстановление необходимы большие деньги.
А в начале июня 2021 года бывший мэр Белгорода Юрий Галдун говорил, что троллейбусы слишком неповоротливые и мешают движению автомобилей и другого транспорта. К тому же, в городе изношены контактные сети и тяговые подстанции. В этом плане электробусы гораздо практичнее.
Чтобы разобраться в вопросе, какой вид транспорта лучше, ИА «Бел.Ру» обратилось за комментарием к экспертам.
«Вопрос в технической характеристике — электробусы не пользуются проводами, наверное, более простая система управления. Маршрут может проходить разным образом, не нужно его заранее прокладывать, если вдруг на дороге идёт ремонт. В этом отношении электробусы удобнее и мобильнее.
Другое дело, что они работают на батареях. Создание батарей требует редкоземельных элементов, потом они сложно утилизируются, здесь есть свои нюансы. Если мы посмотрим на современное развитие, то электробусы — это переход к полноценному электрическому транспорту. Поэтому они, наверное, должны постепенно входить в жизнь как более современный элемент», — рассказал «Бел.Ру» Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, политолог, политтехнолог.
Также Дмитрий Солонников отметил, что при расширении производства электробусов цена на этот вид транспорта должна снизиться.
Любой продукт, который традиционно выпускается, он достаточно дешёвый — так уже в своё время был налажен выпуск троллейбусов. На первом этапе электробусы могут быть дороже, но опять же здесь основная их стоимость — в батарее. При расширении производства цена должна снижаться.Дмитрий Солонников
На вопрос, какой транспорт лучше для города, бывший директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгорода», член Общественной палаты региона Александр Красников ответил — электробус.
Электробус — это манёвренность автобуса и экологичность троллейбуса. Электробус не привязан к контактной сети, передвигается так же, как автобус. Раньше часто были порывы контактной сети троллейбусов. Электробус более манёвренный, удобный для передвижения по городу, чем троллейбус.Александр Красников
По поводу стоимости и затрат на обслуживание электробуса Красников отметил: «Если отталкиваться от того, что важнее для нас, для жителей — экология и чистота воздуха или ценовая политика, то я бы пошёл в сторону экологии».
Как отмечает правительство области, последнее слово по поводу замены троллейбусов на электробусы будет за жителями областного центра. ИА «Бел.Ру» узнало, что думают горожане о запуске электробуса в тестовом режиме.
«Зачем тестировать по действующему экологичному маршруту 8-го троллейбуса? Такое дорогостоящее чудо нужно там, где троллейбуса нет — на Крейду по 18-му или по 13-му, 17-му автобусным маршрутам», — пишет в комментариях соцсетей «Бел.Ру» житель областного центра.
Некоторые отмечают, что электробус — это невыгодно: «Троллейбус эффективнее автобусов, электробусов, но проигрывает трамваю. Лучшее вложение — троллейбус и трамвай».
«Жители Белгорода просто не замечают „тяжёлого“ воздуха на магистралях, а когда приезжаешь из пригорода, сразу чувствуется разница. Появлению электробусов радоваться надо», — отметила жительница Белгорода.
В любом виде транспорта есть свои преимущества и недостатки. Возможно, электробус и вытеснит с дорог Белгорода троллейбус, но не факт, что он сможет обойти автобусы. Известно, что в Белгороде работают автобусы на метане, такой транспорт считается более экологичным и не таким дорогим в эксплуатации, как электробус.