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Posted 22 октября 2021, 07:09

Published 22 октября 2021, 07:09

Modified 1 декабря, 08:24

Updated 1 декабря, 08:24

Делегация белгородских родителей отправилась в санаторий «Бригантина Белогорья»

22 октября 2021, 07:09
Выезд в крымскую Евпаторию состоится уже сегодня, 22 октября. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков на личной странице во «ВКонтакте».

В состав делегации вошли члены родительских комитетов, советов отцов и общественных организаций с каждого муниципалитета. Родители поедут оценить условия, материально-техническую базу, а также решить, что ещё необходимо доделать, чтобы начать принимать детей в санаторий.

В итоге родители должны предложить свои рекомендации. В соответствии с ними будут приниматься совместные решения по ремонту и началу работы оздоровительного центра.

Напомним, 19 октября завершилась передача «Бригантины» Белгородской области. Ремонт в оздоровительном санатории планируют завершить до конца осени. По словам Гладкова, в следующем году все ремонтные работы будут заканчивать летом, максимум — к отопительному сезону.

Первую смену в санаторий планировали отправить ещё 1 октября. Однако зданию нужны были капитальные вложения: в одном корпусе протекала кровля, также объект требовал получения медицинской лицензии и замены советского оборудования.

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#Новости#Общество#Крым#Санаторий#Вячеслав Гладков#Бригантина
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