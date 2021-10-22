Делегация белгородских родителей отправилась в санаторий «Бригантина Белогорья»

Posted 22 октября 2021, 07:09
Published 22 октября 2021, 07:09
Modified 1 декабря, 08:24
Updated 1 декабря, 08:24
В состав делегации вошли члены родительских комитетов, советов отцов и общественных организаций с каждого муниципалитета. Родители поедут оценить условия, материально-техническую базу, а также решить, что ещё необходимо доделать, чтобы начать принимать детей в санаторий.
В итоге родители должны предложить свои рекомендации. В соответствии с ними будут приниматься совместные решения по ремонту и началу работы оздоровительного центра.
Напомним, 19 октября завершилась передача «Бригантины» Белгородской области. Ремонт в оздоровительном санатории планируют завершить до конца осени. По словам Гладкова, в следующем году все ремонтные работы будут заканчивать летом, максимум — к отопительному сезону.
Первую смену в санаторий планировали отправить ещё 1 октября. Однако зданию нужны были капитальные вложения: в одном корпусе протекала кровля, также объект требовал получения медицинской лицензии и замены советского оборудования.