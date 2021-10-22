Белгородские больницы получили 43 новых легковых автомобиля

Posted 22 октября 2021, 08:49
Published 22 октября 2021, 08:49
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил главным врачам районных больниц ключи от 43 новых отечественных легковых автомобилей для врачей первичного звена. По словам Вячеслава Гладкова, дополнительные машины помогут своевременно и качественно оказывать первичную помощь пациентам.
В настоящий момент ситуация крайне напряжённая. Вызов на дом врача и качество работы первичной помощи — это то, что больше всего тревожит жителей. То, что мы сегодня с помощью федерального бюджета можем улучшить материально-техническое снабжение наших районных больниц, мне кажется очень важным. Главное — чтобы помощь оказывалась вовремя, чтобы жители области, те, кому требуется помощь, получили её своевременно.Вячеслав Гладков
Белгородская центральная районная больница получила четыре автомобиля. Как подчеркнула и. о главврача Анжела Белянская, дополнительные машины особенно необходимы во время борьбы с коронавирусной инфекцией, они помогут вовремя обслуживать пациентов на дому и доставлять им лекарства.
Эти автомобили нам очень необходимы и будут нам в помощь — в обслуживании вызовов на дому, которые сейчас увеличились в разы, а также в доставке лекарств пациентам с коронавирусом. Также машины сейчас особенно необходимы для доставки биоматериалов, мазков, крови и всех лабораторных обследований. Количество пациентов увеличилось, как и количество выездов авто.Анжела Белянская
Распределение машин по районам региона:
– Алексеевская ЦРБ-2;
– Белгородская ЦРБ- 4;
– Большетроицкая РБ -1;
– Борисовская ЦРБ-1;
– Валуйская ЦРБ - 2;
– Вейделевская ЦРБ– 3;
– Волоконовская ЦРБ-3;
– Грайворонская ЦРБ-2;
– Губкинская ЦРБ - 3;
– Ивнянская ЦРБ - 1;
– Корочанская ЦРБ– 3;
– Красногвардейская ЦРБ-3;
– Красненская ЦРБ-2;
– Новооскольская ЦРБ-1;
– Прохоровская ЦРБ -2;
– Ровеньская ЦРБ -1;
– Старооскольская окружная больница Луки Крымского-1;
– Ракитянская ЦРБ - 1;
– Шебекинская ЦРБ -6;
– Яковлевская ЦРБ -1.
Известно, что до конца года в регион поступит ещё 11 автомобилей для медицинских организаций.
Напомним, в конце лета в Белгородскую область поступило 17 новых машин скорой помощи. В них установлено новейшее медоборудование, в том числе аппарат ЭКГ, который в электронном виде сразу может передавать показания врачам-кардиологам, что позволит начать лечение по пути в больницу. До конца года в регион поступит ещё 24 машины скорой помощи.