bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2021, 08:49

Published 22 октября 2021, 08:49

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

Белгородские больницы получили 43 новых легковых автомобиля

22 октября 2021, 08:49
Сюжет
Автомобили
Сегодня, 22 октября, главврачам центральных районных больниц вручили ключи от новых отечественных автомобилей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил главным врачам районных больниц ключи от 43 новых отечественных легковых автомобилей для врачей первичного звена. По словам Вячеслава Гладкова, дополнительные машины помогут своевременно и качественно оказывать первичную помощь пациентам.

В настоящий момент ситуация крайне напряжённая. Вызов на дом врача и качество работы первичной помощи — это то, что больше всего тревожит жителей. То, что мы сегодня с помощью федерального бюджета можем улучшить материально-техническое снабжение наших районных больниц, мне кажется очень важным. Главное — чтобы помощь оказывалась вовремя, чтобы жители области, те, кому требуется помощь, получили её своевременно.Вячеслав Гладков

Белгородская центральная районная больница получила четыре автомобиля. Как подчеркнула и. о главврача Анжела Белянская, дополнительные машины особенно необходимы во время борьбы с коронавирусной инфекцией, они помогут вовремя обслуживать пациентов на дому и доставлять им лекарства.

Эти автомобили нам очень необходимы и будут нам в помощь — в обслуживании вызовов на дому, которые сейчас увеличились в разы, а также в доставке лекарств пациентам с коронавирусом. Также машины сейчас особенно необходимы для доставки биоматериалов, мазков, крови и всех лабораторных обследований. Количество пациентов увеличилось, как и количество выездов авто.Анжела Белянская

Распределение машин по районам региона:

– Алексеевская ЦРБ-2;

В Белгородскую область поступило 17 новых машин скорой помощи
Узнать подробнее

– Белгородская ЦРБ- 4;

– Большетроицкая РБ -1;

– Борисовская ЦРБ-1;

– Валуйская ЦРБ - 2;

– Вейделевская ЦРБ– 3;

– Волоконовская ЦРБ-3;

– Грайворонская ЦРБ-2;

– Губкинская ЦРБ - 3;

– Ивнянская ЦРБ - 1;

– Корочанская ЦРБ– 3;

– Красногвардейская ЦРБ-3;

– Красненская ЦРБ-2;

– Новооскольская ЦРБ-1;

– Прохоровская ЦРБ -2;

– Ровеньская ЦРБ -1;

– Старооскольская окружная больница Луки Крымского-1;

– Ракитянская ЦРБ - 1;

– Шебекинская ЦРБ -6;

– Яковлевская ЦРБ -1.

Известно, что до конца года в регион поступит ещё 11 автомобилей для медицинских организаций.

Напомним, в конце лета в Белгородскую область поступило 17 новых машин скорой помощи. В них установлено новейшее медоборудование, в том числе аппарат ЭКГ, который в электронном виде сразу может передавать показания врачам-кардиологам, что позволит начать лечение по пути в больницу. До конца года в регион поступит ещё 24 машины скорой помощи.

#Новости#Автомобили#Медицина#Фоторепортаж#Здравоохранение#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика