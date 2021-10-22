Белгородские больницы получили 43 новых легковых автомобиля

Эти автомобили нам очень необходимы и будут нам в помощь — в обслуживании вызовов на дому, которые сейчас увеличились в разы, а также в доставке лекарств пациентам с коронавирусом. Также машины сейчас особенно необходимы для доставки биоматериалов, мазков, крови и всех лабораторных обследований. Количество пациентов увеличилось, как и количество выездов авто.Анжела Белянская