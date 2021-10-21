Покатаемся по городу: сколько мэрия Белгорода тратит на такси

Вывод налицо, однако дело, видимо, в том, что даже «бизнес-класса» в Белгороде ещё нет. Скорее всего именно по этой причине чиновникам приходится пользоваться услугами местных. Ведь, как следует из документов закупок, мэрии нужны седаны, минивэны, микроавтобусы и автобусы. В двух последних машинах должен быть кондиционер, микрофон, стол для работы с документами и ЖК-монитор.