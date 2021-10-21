Покатаемся по городу: сколько мэрия Белгорода тратит на такси

Posted 21 октября 2021,, 06:33
Published 21 октября 2021,, 06:33
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В ответе на запрос ИА «Бел.Ру» мэрия Белгорода рассказала, что с 2020 по 2021 годы администрация заключила пять контрактов на оказание услуг такси. Общая сумма договоров составила 21,6 млн рублей. Деньги поступили из бюджета города. Данные о количестве контрактов подтверждает информация из аналитической системы «Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»).
Поставщиков услуг, кстати, не так много, всего двое:
Редакция ИА «Бел.Ру» разобралась, когда были заключены многомиллионные контракты на услуги такси и чем владеют два постоянных поставщика мэрии Белгорода.
Администрация Белгорода два года подряд заключает госконтракты с Ермоловой на оказание услуг такси. Рассмотрим их:
Суммарно за эти контракты ИП Аллы Ермоловой получила 10,2 млн рублей, что составляет больше половины от заказов услуг такси мэрией Белгорода.
С чем связан такой выбор — неизвестно. Однако, как подтвердили нам и в городской администрации, в 2021-м чиновники заключали контракты на перевозки только с Аллой Ермоловой.
«Маркер» видит это, как возможное нарушение, и отмечает, что торги проводились без снижения, в двух аукционах Ермолова была единственным участником, а на площадке были не участвующие заявки.
Кроме того, соглашение на оказание услуг на 3 млн рублей, который мэрия заключила с Ермоловой в 2020 году, стало первым госконтрактом бизнесвумен.
Стоит отметить, что Алла Ермолова владеет 50% уставного капитала ООО «Такси 711». Организация зарегистрирована в Дубовом под Белгородом в 2013 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», доходы компании за 2020-й составили чуть больше 1 млн рублей, а расходы — 920 тысяч рублей.
При этом сама Ермолова успела в 2020 году заключить контракты с мэрией на 6 млн рублей.
С ней мэрия заключила контакты дважды и только в прошлом году. Да и суммы были не такие высокие, как у коллеги Ермоловой. Разберём контракты Пятаковой:
В итоге за прошлый год Людмила Пятакова заключила контракты с мэрией на общую сумму чуть больше 5,6 млн рублей. Стоит отметить, что за тот же период года конкурентка Пятаковой — Алла Ермолова подписала с администрацией договоры на 6 млн рублей (один из них продлился и в следующем году).
В аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» нам не удалось найти организацию, которой владеет Пятакова, однако в контактной информации была указана электронная почта популярного перевозчика «Городское такси» или «такси 710».
На самом сайте организации реквизиты Пятаковой и некого Александра Рябченко были указаны в контактной информации. Среди руководителей организации лица не числились.
Если верить «СПАРКу», то главой ООО «Городского такси» сейчас является Александр Кулаков, а его бенефициаром — Юрий Боженко. Организация создана 12 лет назад в Белгороде. За 2020 год компания выручила от продажи 4,9 млн рублей, чистая прибыль составила 861 тыс. рублей, а активы — 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что среднесписочная численность на прошлый год предприятия составляет всего четыре человека.
Катается ли мэрия на городском такси или нет — вопрос открытый. По крайней мере, источников, подтверждающих или опровергающих эту информацию, нет. Есть только индивидуальный предприниматель Людмила Пятакова, который занимается оказанием услуг такси.
В «Маркере» отмечается, что закупки прошли с нарушениями. Так, Пятакова была на обоих торгах единственным участником, а в одном случае её документы были недоступны для поиска. Также в обоих случаях было зарегистрировано нарушение КоАП.
Редакция ИА «Бел.Ру» решила посчитать, сколько рублей тратится на одну поездку в 10 условных километров по Белгороду по ценникам Ермоловой, Пятаковой и популярного сервиса по перевозкам в России.
Как следует из документов аукциона от марта этого года, тендер на перевозки выиграла Ермолова. В контракте указано, что подача авто, пять минут ожидания в начале пути и длина маршрута в два километра обойдётся в 90 рублей. При этом маршруты свыше 2 км в городе будут считать по 15 рублей за километр. Дополнительное ожидание обойдётся в 4 рубля.
Почти такая же история и в контракте Пятаковой, однако отличие есть лишь в цене за километр — здесь она будет равна 16 рублям. Ожидание больше 5 минут будет стоить 5 рублей.
У популярного перевозчика цены чуть пониже. Тот же минивэн будет стоить 14 рублей за километр в городе, а за его пределами цена перевалит за 32 рубля. В среднем сама посадка не превышает 69 рублей. «Минус» — всего лишь три минуты бесплатного ожидания.
Итак, поездка по Белгороду в 10 км по ценнику из контракта с Ермоловой составит: 90 рублей (подача и ожидание) + 150 рублей (за 10 км) = 240 рублей.
Пятаковой: 90 рублей (подача и ожидание) + 160 рублей (за 10 км) = 250 рублей.
Популярного перевозчика: 69 рублей (подача и ожидание) + 140 рублей (за 10 км) = 209 рублей.
Вывод налицо, однако дело, видимо, в том, что даже «бизнес-класса» в Белгороде ещё нет. Скорее всего именно по этой причине чиновникам приходится пользоваться услугами местных. Ведь, как следует из документов закупок, мэрии нужны седаны, минивэны, микроавтобусы и автобусы. В двух последних машинах должен быть кондиционер, микрофон, стол для работы с документами и ЖК-монитор.
Журналист ИА «Бел.Ру» также направил запрос в администрацию Старооскольского горокруга, чтобы узнать пользуются ли местные чиновники услугами такси.
Там нам заявили, что с начала 2020-го и по октябрь 2021 года муниципалитет не заключал подобные контракты.
Что же, вспоминается история, когда старооскольские чиновники опубликовали тендер на услуги такси на 3,2 млн рублей. В документе говорилось о том, что подрядчик должен будет развозить пассажиров вне зависимости от дня недели. Отказаться тоже не так просто — нужно заранее предупредить заказчика.
Тогда в администрации Старооскольского горокруга «Бел.Ру» сообщили, что такси нужно для переписи населения, чтобы переписчики не ездили на маршрутках. Информацию о конкретном маршруте, карте развоза и способе расчёта километража нам не предоставили, заявив, что «график работы транспортных средств представлен отделом государственной статистики в городе Старый Оскол».
На вопрос о зарплате переписчиков нам также не ответили. Зато местные чиновники попытались рассказать, из чего складывается оплата труда таксистов, однако и тут выполнить задачу целиком не удалось — всему «виной» договорные отношения между ИП и водителями.