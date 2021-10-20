Вместо дистанционки в Белгородской области ввели длинные каникулы

Posted 20 октября 2021, 06:13
Published 20 октября 2021, 06:13
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
В своём видео в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему в регионе сделали удлинённые осенние каникулы, а не ввели дистанционное обучение.
По словам руководителя области, к дистанционке он относится плохо. К тому же, регион пока не готов к такой форме обучения школьников. Что касается образовательной программы, то её скорректируют, заявил чиновник.
Также Гладков отметил, что школьные каникулы, скорее всего, совпадут с общероссийскими нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова из-за ковида.
Напомним, отдых у школьников начнётся с 25 октября и продлится до 7 ноября. Каникулы решили расширить из-за коронавируса.