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Posted 20 октября 2021, 06:13

Published 20 октября 2021, 06:13

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

Вместо дистанционки в Белгородской области ввели длинные каникулы

20 октября 2021, 06:13
Сюжет
Губернатор
По мнению губернатора, от дистанта страдает образовательный процесс, да и расширенный осенний отдых детей совпадёт с ноябрьскими выходными.

В своём видео в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему в регионе сделали удлинённые осенние каникулы, а не ввели дистанционное обучение.

По словам руководителя области, к дистанционке он относится плохо. К тому же, регион пока не готов к такой форме обучения школьников. Что касается образовательной программы, то её скорректируют, заявил чиновник.

Также Гладков отметил, что школьные каникулы, скорее всего, совпадут с общероссийскими нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова из-за ковида.

Напомним, отдых у школьников начнётся с 25 октября и продлится до 7 ноября. Каникулы решили расширить из-за коронавируса.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Каникулы#Коронавирус#Дистанционное обучение
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