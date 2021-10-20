В Белгородской области на границе с Украиной образовалась очередь

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Каждый день, по данным Росгранстроя, стоит около 150 единиц транспорта. Дело в том, что сейчас в регионе можно пересечь границу только в МАПП «Нехотеевка». Белгородцев просят учитывать этот факт при планировании поездки за границу.

На границе в МАПП «Нехотеевка» наблюдаются очереди. Каждый день здесь скапливается около 150 машин. Происходит это из-за того, что желающих пересечь границу много, но пункт пропуска далеко не самый большой. Сейчас пересечь границу с Украиной в Белгородской области можно только через МАПП «Нехотеевка». В других погранпереходах не пропускают людей и транспорт из-за закрытия сопредельных пунктов другой страной. Белгородцев просят учитывать факт очереди на границе при планировании поездок. Напомним, что 1 октября перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из 175 грузовиков из-за того, что Украина несколько часов не принимала транспорт на свою территорию.