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Posted 20 октября 2021, 10:59

Published 20 октября 2021, 10:59

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

В Белгородской области на границе с Украиной образовалась очередь

20 октября 2021, 10:59
Сюжет
Граница
Каждый день, по данным Росгранстроя, стоит около 150 единиц транспорта. Дело в том, что сейчас в регионе можно пересечь границу только в МАПП «Нехотеевка». Белгородцев просят учитывать этот факт при планировании поездки за границу.

На границе в МАПП «Нехотеевка» наблюдаются очереди. Каждый день здесь скапливается около 150 машин. Происходит это из-за того, что желающих пересечь границу много, но пункт пропуска далеко не самый большой.

Сейчас пересечь границу с Украиной в Белгородской области можно только через МАПП «Нехотеевка». В других погранпереходах не пропускают людей и транспорт из-за закрытия сопредельных пунктов другой страной.

Белгородцев просят учитывать факт очереди на границе при планировании поездок.

Напомним, что 1 октября перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из 175 грузовиков из-за того, что Украина несколько часов не принимала транспорт на свою территорию.

#Инна Рогова#Новости#Общество#Белгородская область#Граница#Украина#Очередь
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