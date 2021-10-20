В Белгородской области на границе с Украиной образовалась очередь

Posted 20 октября 2021, 10:59
Published 20 октября 2021, 10:59
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
На границе в МАПП «Нехотеевка» наблюдаются очереди. Каждый день здесь скапливается около 150 машин. Происходит это из-за того, что желающих пересечь границу много, но пункт пропуска далеко не самый большой.
Сейчас пересечь границу с Украиной в Белгородской области можно только через МАПП «Нехотеевка». В других погранпереходах не пропускают людей и транспорт из-за закрытия сопредельных пунктов другой страной.
Белгородцев просят учитывать факт очереди на границе при планировании поездок.
Напомним, что 1 октября перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из 175 грузовиков из-за того, что Украина несколько часов не принимала транспорт на свою территорию.