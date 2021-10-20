На линию в Белгороде вышел первый электробус

Вы много писали о том, что это показуха. В хорошем смысле это так и есть, но для того, чтобы именно показать. Мы хотим показать товар лицом. Запустим электробус по городскому маршруту Белгорода, чтобы самим посмотреть, как данный транспорт ведёт себя в эксплуатации, и чтобы вы, уважаемые жители, могли его протестировать в рабочем формате. Вячеслав Гладков