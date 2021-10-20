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Posted 20 октября 2021, 07:41

Published 20 октября 2021, 07:41

Modified 1 декабря, 07:58

Updated 1 декабря, 07:58

На линию в Белгороде вышел первый электробус

20 октября 2021, 07:41
Сюжет
Губернатор
Общественный транспорт будет курсировать по маршруту троллейбуса М8. Если жителям понравится электробус, то белгородские власти его приобретут, отметил губернатор.

По словам руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 октября транспорт будет работать в региональном центре в тестовом режиме. Деньги на это ни из каких источников область не тратила — всё бесплатно.

Вы много писали о том, что это показуха. В хорошем смысле это так и есть, но для того, чтобы именно показать. Мы хотим показать товар лицом. Запустим электробус по городскому маршруту Белгорода, чтобы самим посмотреть, как данный транспорт ведёт себя в эксплуатации, и чтобы вы, уважаемые жители, могли его протестировать в рабочем формате. Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что в случае если белгородцам понравится электробус, то регион будет добиваться федеральной поддержки для его приобретения.

Курсировать транспорт будет по маршруту троллейбуса М8 в Белгороде. Вместимость — 85 человек, а посадочных места — 33. Запас хода электробуса рассчитан до 50 км, а время полной зарядки составляет 15 минут.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Электробус#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Вячеслав Гладков
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