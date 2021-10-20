На линию в Белгороде вышел первый электробус

Posted 20 октября 2021, 07:41
Published 20 октября 2021, 07:41
Modified 1 декабря, 07:58
Updated 1 декабря, 07:58
По словам руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, 20 октября транспорт будет работать в региональном центре в тестовом режиме. Деньги на это ни из каких источников область не тратила — всё бесплатно.
Вы много писали о том, что это показуха. В хорошем смысле это так и есть, но для того, чтобы именно показать. Мы хотим показать товар лицом. Запустим электробус по городскому маршруту Белгорода, чтобы самим посмотреть, как данный транспорт ведёт себя в эксплуатации, и чтобы вы, уважаемые жители, могли его протестировать в рабочем формате. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что в случае если белгородцам понравится электробус, то регион будет добиваться федеральной поддержки для его приобретения.
Курсировать транспорт будет по маршруту троллейбуса М8 в Белгороде. Вместимость — 85 человек, а посадочных места — 33. Запас хода электробуса рассчитан до 50 км, а время полной зарядки составляет 15 минут.