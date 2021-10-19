В Белгородской области дополнительно создадут около тысячи коек для больных ковидом

Posted 19 октября 2021, 05:25
Published 19 октября 2021, 05:25
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
На создание тысячи дополнительных мест для больных коронавирусом уйдёт 324,5 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение кислородных установок для районных медучреждений, а также для детской областной больницы. Средства направят и на закупку лекарств, отметил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в своей соцсети.
Надеюсь, что все закупки пройдут вовремя и наши больные, которых, к сожалению, достаточно много, получат всё необходимое лечение. Буду держать это на личном контроле. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом растёт. Так, по состоянию на 18 октября ковид подтвердили у 294 заболевших. В Роспотребнадзоре отмечали, что чаще всего белгородцы заражаются индийским штаммом коронавируса «дельта», который считается более заразным.
Что касается новых коек, то в Белгородской области к в декабре должны построить два быстровозводимых ковид-госпиталя — один в Белгороде, в второй в Старом Осколе. Планируется, что центры будут работать и после пандемии в течение 10–20 лет.