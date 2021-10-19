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Posted 19 октября 2021, 05:25

Published 19 октября 2021, 05:25

Modified 1 декабря, 08:32

Updated 1 декабря, 08:32

В Белгородской области дополнительно создадут около тысячи коек для больных ковидом

19 октября 2021, 05:25
Сюжет
Медицина
За 324,5 млн рублей в областной, окружных и районных больницах оборудуют систему обеспечения кислородом, сообщил губернатор Гладков.

На создание тысячи дополнительных мест для больных коронавирусом уйдёт 324,5 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение кислородных установок для районных медучреждений, а также для детской областной больницы. Средства направят и на закупку лекарств, отметил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в своей соцсети.

Надеюсь, что все закупки пройдут вовремя и наши больные, которых, к сожалению, достаточно много, получат всё необходимое лечение. Буду держать это на личном контроле. Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом растёт. Так, по состоянию на 18 октября ковид подтвердили у 294 заболевших. В Роспотребнадзоре отмечали, что чаще всего белгородцы заражаются индийским штаммом коронавируса «дельта», который считается более заразным.

Что касается новых коек, то в Белгородской области к в декабре должны построить два быстровозводимых ковид-госпиталя — один в Белгороде, в второй в Старом Осколе. Планируется, что центры будут работать и после пандемии в течение 10–20 лет.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Больница#Губернатор#Коронавирус#Касается каждого#Кислород#Вячеслав Гладков#Коечный фонд
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