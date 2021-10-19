Гладков удивился решению белгородцев отказаться от утепления фасадов МКД

Posted 19 октября 2021, 10:16
Published 19 октября 2021, 10:16
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
В Валуйском и Грайворонском горокруге, а также в Ракитянском районе жители трёх домов отказались от утепления фасадов. Об этом сообщили на совещании по вопросам капремонта МКД в региональном правительстве.
Вячеслав Гладков удивился отказу. Однако просьбу жителей региона выполнят.
Полностью в Белгородской области утеплили фасады 35 домов, общий процент выполнения — более 60%. Ещё в 38 МКД, по словам губернатора, работы заканчиваются.
В следующем году финансирование работ по утеплению фасадов увеличат в два раза. Речь идёт о сумме в 3,5 млрд рублей. «Мы утеплим фасады 2022 года, которые готовились к капремонту, и дома, в которых капремонт проводился в 2019 и 2020 годах», — сообщил Вячеслав Гладков. Торги могут провести уже в этом году. Напомним, что планировалось отремонтировать и утеплить фасады 280 МКД.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что завершить утепление фасадов нужно до 15 ноября.
Губернатор также поручил провести перепись элементов украшения, в том числе мозаики, на фасадах зданий. На этот список будут опираться при проведении ремонта и реконструкции объектов, чтобы не уничтожить декор.