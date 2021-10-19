Гладков удивился решению белгородцев отказаться от утепления фасадов МКД

В следующем году финансирование работ по утеплению фасадов увеличат в два раза. Речь идёт о сумме в 3,5 млрд рублей. «Мы утеплим фасады 2022 года, которые готовились к капремонту, и дома, в которых капремонт проводился в 2019 и 2020 годах», — сообщил Вячеслав Гладков. Торги могут провести уже в этом году. Напомним, что планировалось отремонтировать и утеплить фасады 280 МКД.