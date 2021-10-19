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Posted 19 октября 2021, 07:07

Published 19 октября 2021, 07:07

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Гладков поставил задачу снизить смертность от коронавируса в Белгородской области

19 октября 2021, 07:07
Сюжет
Коронавирус
На совещании с главврачами 18 октября прозвучало предложение ускорить повторную вакцинацию тех, кто делал прививку более шести месяцев назад, сообщили в региональном правительстве.

Все участники совещания единогласно поддержали мнение, что самый эффективный способ борьбы с COVID-19 — вакцинация. Также прозвучало предложение ревакцинировать людей, делавших прививку более полугода назад. Как сообщалось ранее, в Белгородской области число желающих сделать прививку от ковида выросло в два раза. На прошлой неделе в регионе за сутки зарегистрировали 2,5 тыс. человек, прошедших вакцинацию. Раннее этот показатель варьировался от 1,2 тыс. до 1,4 тыс. человек.

На совещании врачи предложили вне зависимости от результатов ПЦР-теста сразу выдавать лекарства для профилактики пациентам с первыми признаками заражения. Такая мера позволит снизить нагрузку на стационары. Ранее в областном депздраве сообщали, что поражение лёгких не всегда является показателем к госпитализации. По словам главы регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова, чтобы заболевшего ковидом госпитализировали, у пациента должны быть следующие показания: неудовлетворительная сатурация, температура, возраст и наличие сопутствующего заболевания.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появились фото и видео, где показали очередь из машин скорой помощи около горбольницы № 2. По словам пользователей, машины не пропускали из-за отсутствия мест в медучреждении. По словам начальника белгородского депздрава, такая ситуация произошла из-за роста заболеваемости и увеличения числа вызовов скорой.

К середине декабря в Белгороде и Старом Осколе построят быстровозводимые COVID-госпитали. Планируется, что учреждения будут работать не только во время пандемии, но и последующие 10–20 лет.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Вячеслав Гладков#Ковид#COVID-19
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