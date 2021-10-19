Гладков поставил задачу снизить смертность от коронавируса в Белгородской области

Все участники совещания единогласно поддержали мнение, что самый эффективный способ борьбы с COVID-19 — вакцинация. Также прозвучало предложение ревакцинировать людей, делавших прививку более полугода назад. Как сообщалось ранее, в Белгородской области число желающих сделать прививку от ковида выросло в два раза. На прошлой неделе в регионе за сутки зарегистрировали 2,5 тыс. человек, прошедших вакцинацию. Раннее этот показатель варьировался от 1,2 тыс. до 1,4 тыс. человек.