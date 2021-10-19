Фёдор Емельяненко рассказал о конфликте с белгородцем в магазине

Posted 19 октября 2021, 09:48
Published 19 октября 2021, 09:48
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Фёдор Емельяненко перед боем 23 октября с Тимоти Джонсоном дал большое интервью. Спортсмен рассказал в том числе о предстоящем поединке. Последний Император отметил, что, если бой состоится, пройдёт он по системе сovid-free, то есть посетить его могут только защищённые люди.
Ответил Емельяненко и на вопрос журналиста о том, может ли бой с Джонсоном стать последним в его карьере.
Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы ещё после бой проведём.Фёдор Емельяненко
Фёдору Емельяненко 28 сентября исполнилось 45 лет. День рождения, по его словам, он отметил на тренировках.
Боец считает, что некоторым можно выступать и до 50 лет, если позволяет форма. Но сам Емельяненко не уверен, что будет биться до очередного юбилея. Пока же выносливость, сила и скорость позволяют ему это делать.
Емельяненко также рассказал о плохом отношении к мату и сквернословию. Боец признался, что может сделать замечание тем, кто употребляет бранные слова в публичных местах и рядом с детьми.
Одна из таких историй произошла в Белгороде. Фёдор Емельяненко после защиты диссертации в вузе вышел в магазин и на кассе услышал, как один из посетителей ругается «отборным матом» из-за того, что продавец попросил его надеть маску. Рядом с мужчиной был ребёнок. Последний Император не выдержал и попросил покупателя не выражаться.
Он [покупатель — прим. ред.] задумался на секунду. Но потом замолчал. Но было неприятно. Понимаю, что он оценивал ситуацию, что женщины кругом, камеры кругом. Тем не менее здравый смысл сработал, и он перестал ругаться.Фёдор Емельяненко
Свою карьеру Последний Император считает вполне успешной, что позволяет ему спокойно её закончить. К соперникам Емельяненко, по его словам, всегда старался относиться с уважением.
Отметим, что в этом году Фёдор Емельяненко окончил аспирантуру в НИУ «БелГУ». Темой для диссертации он выбрал духовно-нравственное воспитание единоборцев смешанного стиля. После Емельяненко подал документы в аграрный университет в Воронеже (ВГАУ): Последний Император планировал изучать садоводство.