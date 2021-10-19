Фёдор Емельяненко рассказал о конфликте с белгородцем в магазине

Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы ещё после бой проведём.Фёдор Емельяненко