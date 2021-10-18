В Белгороде показали коммунальную технику, которая будет работать зимой

Дорожники показали технику, которая будет очищать дороги области от снега зимой. Для рассыпки реагента специалисты будут использовать КамАЗы. По словам начальника участка «Белгороддорстрой» по содержанию дорог Александра Плотникова, ширина бокового отвала КамАЗа в развёрнутом виде — 2,5 м, благодаря этому машина сможет очищать проезжую часть шириной 6 м.