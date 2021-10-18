В Белгороде показали коммунальную технику, которая будет работать зимой

Дорожники показали технику, которая будет очищать дороги области от снега зимой. Для рассыпки реагента специалисты будут использовать КамАЗы. По словам начальника участка «Белгороддорстрой» по содержанию дорог Александра Плотникова, ширина бокового отвала КамАЗа в развёрнутом виде — 2,5 м, благодаря этому машина сможет очищать проезжую часть шириной 6 м.
«Диапазон работы машины по технической соли — от 2 до 40 граммов на кв. м., по песко-соляной соли — от 20 до 400 граммов на кв. м», — рассказал Александр Плотник, начальник участка «Белгороддорстрой» по содержанию дорог.
Помимо этого, в зависимости от погодных условий в машинах можно выставить необходимый радиус разброса реагента и расход песко-соляной смеси.
Дорожники также отмечают, что вся коммунальная техника оборудована системой мониторинга, которая контролирует работу машины и мото-часы. В кабинах установлен пульт управления, который передаёт по каналу GPS или ГЛОНАСС необходимую информацию оператору.
Отметим, что на снегоуборочных машинах установлены щётки с плавающим режимом, которые могут копировать дорожное покрытие. Дорожники отмечают, что такую щётку не нужно поднимать и выключать через проезды по искусственным препятствиям.
Напомним, зимой дворников заставят убирать снег во дворах в течение 30 минут после начала снегопада. Полностью расчистить дворы управляющие компании должны за три часа. В противном случае им грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Отметим, что прошлая зима оказалась для региона непростой: частые перепады температур и сильные осадки образовали в Белгороде каток, с которым не справлялись местные коммунальщики.