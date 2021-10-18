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Posted 18 октября 2021, 15:16

Published 18 октября 2021, 15:16

Modified 1 декабря, 08:24

Updated 1 декабря, 08:24

В Белгороде начали ремонт велолыжероллерной трассы «Олимпия»

18 октября 2021, 15:16
Сюжет
Строительство
Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области сообщила, что начался ремонт велолыжероллерной трассы «Олимпия». Реконструкцию оценил Вячеслав Гладков.

УКС Белгородской области заключило договор с «Белгороддорстроем» на выполнение строительно-монтажных работ на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 6 октября. На реконструкцию потратили 65,5 млн рублей. Работы должны были начать в течение десяти дней после заключение договора.

18 октября глава региона оценил ход ремонтных работ и рассказал, что ранее трасса была частной собственностью, поэтому её не могли реконструировать. Теперь «Олимпия» — госсобственность, которая уже стала частью школы олимпийского резерва № 4 Белгородской области.

Вячеслав Гладков отметил, что трасса будет доступной для всех белгородцев. В планах — провести на обновлённой «Олимпии» Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» и соревнования «Российский Азимут».

Строительство должны завершить до 21 декабря текущего года, но Вячеслав Гладков сказал об угрозе раннего выпадения снега, из-за которого работы могут перенести.

Мы приобрели спецтехнику для прокладки лыжных трасс и лыжный инвентарь для разновозрастных спортсменов. В этом году не сможем установить снегогенераторы для искусственного снега, прокладку водопровода просто невозможно сделать зимой.Вячеслав Гладков

В данный момент специалисты занимаются проведением коммуникации для водоотведения и заменой твёрдого покрытия треков.

Напомним, в конце мая Вячеслав Гладков говорил о необходимости реконструкции «Олимпии». С 24 сентября УКС Белгородской области искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ, а 6 октября определили, что исполнителем станет «Белгороддорстрой».

#Новости#Город#Строительство#Соревнования#Новости Белгорода#Эксклюзив#Олимпия#Лыжи#Велолыжероллерная трасса
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