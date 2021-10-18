В Белгороде начали ремонт велолыжероллерной трассы «Олимпия»

Posted 18 октября 2021, 15:16
Published 18 октября 2021, 15:16
Modified 1 декабря, 08:24
Updated 1 декабря, 08:24
УКС Белгородской области заключило договор с «Белгороддорстроем» на выполнение строительно-монтажных работ на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 6 октября. На реконструкцию потратили 65,5 млн рублей. Работы должны были начать в течение десяти дней после заключение договора.
18 октября глава региона оценил ход ремонтных работ и рассказал, что ранее трасса была частной собственностью, поэтому её не могли реконструировать. Теперь «Олимпия» — госсобственность, которая уже стала частью школы олимпийского резерва № 4 Белгородской области.
Вячеслав Гладков отметил, что трасса будет доступной для всех белгородцев. В планах — провести на обновлённой «Олимпии» Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» и соревнования «Российский Азимут».
Строительство должны завершить до 21 декабря текущего года, но Вячеслав Гладков сказал об угрозе раннего выпадения снега, из-за которого работы могут перенести.
Мы приобрели спецтехнику для прокладки лыжных трасс и лыжный инвентарь для разновозрастных спортсменов. В этом году не сможем установить снегогенераторы для искусственного снега, прокладку водопровода просто невозможно сделать зимой.Вячеслав Гладков
В данный момент специалисты занимаются проведением коммуникации для водоотведения и заменой твёрдого покрытия треков.
Напомним, в конце мая Вячеслав Гладков говорил о необходимости реконструкции «Олимпии». С 24 сентября УКС Белгородской области искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ, а 6 октября определили, что исполнителем станет «Белгороддорстрой».