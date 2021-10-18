В Белгороде начали ремонт велолыжероллерной трассы «Олимпия»

Мы приобрели спецтехнику для прокладки лыжных трасс и лыжный инвентарь для разновозрастных спортсменов. В этом году не сможем установить снегогенераторы для искусственного снега, прокладку водопровода просто невозможно сделать зимой.Вячеслав Гладков