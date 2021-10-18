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Posted 18 октября 2021, 11:49

Published 18 октября 2021, 11:49

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

У белгородских фермеров закупили более 360 тонн овощей за два месяца

18 октября 2021, 11:49
Овощи «борщевого набора» у 350 владельцев личных подсобных хозяйств закупают сельскохозяйственные кооперативы и индивидуальные предприниматели, сообщили в правительстве Белгородской области.

Овощи закладывают на хранение в кооперативные хранилища для реализации белгородцам в зимне-весенний период. Урожай также поставляют в социальные учреждения согласно ранее заключённым договорам и продают на региональных рынках и ярмарках.

Ранее сообщалось, что население области обеспечено овощами на 66% от потребности. По словам начальника регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлии Щедриной, к 2025 году регион готов увеличить производство урожая не менее чем в три раза. Также Щедрина заявила, что, если овощи произведены в регионе, планируется ликвидация логистической цепочки, которая приведёт к понижению цен на урожай.

#Новости#Экономика#Овощи#Рынки#Ярмарки
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