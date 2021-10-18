У белгородских фермеров закупили более 360 тонн овощей за два месяца

Posted 18 октября 2021, 11:49
Published 18 октября 2021, 11:49
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
Овощи закладывают на хранение в кооперативные хранилища для реализации белгородцам в зимне-весенний период. Урожай также поставляют в социальные учреждения согласно ранее заключённым договорам и продают на региональных рынках и ярмарках.
Ранее сообщалось, что население области обеспечено овощами на 66% от потребности. По словам начальника регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлии Щедриной, к 2025 году регион готов увеличить производство урожая не менее чем в три раза. Также Щедрина заявила, что, если овощи произведены в регионе, планируется ликвидация логистической цепочки, которая приведёт к понижению цен на урожай.