Мифы об МФО: как на самом деле работают микрофинансовые организации

Белгородец Дмитрий, как и многие россияне, к услугам МФО относился с недоверием. Но из-за пандемии коронавируса ему пришлось пересмотреть свою точку зрения. Со слов мужчины, он работает в небольшой компании, которая занимается установкой пластиковых окон. До 2020 года прибыль организации позволяла вовремя оплачивать работу Дмитрия, иногда даже выплачивали премии. Но с введением множества ограничений дела у фирмы пошли не так хорошо: постепенно штат компании начали сокращать, а зарплату — урезать. Работы Дмитрий не лишился, но вот с доходом стало хуже. Дома у белгородца жена и двое детей дошкольного возраста. И в очередной раз после задержки зарплаты Дмитрий был вынужден обратиться за финансовой помощью в МФО. Оказалось, не всё так страшно. По словам мужчины, средства он взял на неделю. Перед этим белгородец внимательно изучил организацию, в которую планировал обратиться, а перед подписанием документов не раз их прочитал. Убедившись, что лишнего в МФО не возьмут, Дмитрий оформил заём. К его удивлению, когда пришло время отдавать деньги, никаких «левых» сумм ему не начислили.