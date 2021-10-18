Мифы об МФО: как на самом деле работают микрофинансовые организации

Posted 18 октября 2021, 05:20
Published 18 октября 2021, 05:20
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
Миф № 1
Микрофинансовые организации работают практически полулегально, поэтому закон им не писан. Если воспользоваться их услугами, можно утонуть в долгах без возможности решить вопрос в правовом поле. А если дело дойдёт до судебных исков, единственными законными документами станут те, на которых стоит подпись человека, взявшего заём.
Реальность
Работа МФО регулируется на законодательном уровне. За тем, чтобы организации соблюдали права клиентов, следит Банк России. Регулятор также проверяет финансовую устойчивость МФО. На сайте Центрального банка есть реестр легальных организаций, если в списке компании нет, связываться с ней не нужно.
Белгородец Дмитрий, как и многие россияне, к услугам МФО относился с недоверием. Но из-за пандемии коронавируса ему пришлось пересмотреть свою точку зрения. Со слов мужчины, он работает в небольшой компании, которая занимается установкой пластиковых окон. До 2020 года прибыль организации позволяла вовремя оплачивать работу Дмитрия, иногда даже выплачивали премии. Но с введением множества ограничений дела у фирмы пошли не так хорошо: постепенно штат компании начали сокращать, а зарплату — урезать. Работы Дмитрий не лишился, но вот с доходом стало хуже. Дома у белгородца жена и двое детей дошкольного возраста. И в очередной раз после задержки зарплаты Дмитрий был вынужден обратиться за финансовой помощью в МФО. Оказалось, не всё так страшно. По словам мужчины, средства он взял на неделю. Перед этим белгородец внимательно изучил организацию, в которую планировал обратиться, а перед подписанием документов не раз их прочитал. Убедившись, что лишнего в МФО не возьмут, Дмитрий оформил заём. К его удивлению, когда пришло время отдавать деньги, никаких «левых» сумм ему не начислили.
Миф № 2
МФО одобряют выдачу денег под большие проценты. Взяв в кредит 100 рублей, через неделю отдать нужно 100 тысяч. И закон в данной ситуации будет бессилен.
Реальность
Процент под потребительский заём максимально составляет 1% в день. Предельный долг не может превышать более чем в 1,5 раза изначально взятую сумму. Здесь учитываются неустойка, штрафы, пени и так далее. То есть если брать 1 января 2020 года 5000 рублей под 1%, то через год возвращать придётся не более 12 500 рублей.
Процент в МФО выше, чем в банках из-за повышенного риска для микрофинансовой организации, поскольку в офисах «быстрые деньги» выдают без справок о доходах и тщательной проверки кредитной истории. Поэтому спрос на данные услуги падать не будет. Если же МФО попадут под запрет, люди, которые нуждаются в финансовой помощи, будут искать её у нелегальных ростовщиков. И тогда речи о защите прав клиента вообще может не идти.
За последние годы мы инициировали множество мер, благодаря которым рынок МФО стал гораздо более цивилизованным, клиентоориентированным. Получать займы можно быстро и комфортно (в том числе онлайн), не боясь подводных камней. Так, например, законом установлены предельные ставки по займам и другие ограничения — то есть МФО ни при каких обстоятельствах не возьмёт с вас «космические» проценты. При этом по закону работать на рынке могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России. Мы контролируем, соблюдают ли они требования законодательства, не нарушают ли права потребителей.Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России
Миф № 3
Микрофинансовые организации за долги забирают квартиры, как во время лихих 90-х.
Реальность
МФО не могут выдавать займы под залог жилья. Это им запрещено законом, который действует с 2019 года. Если во время оформления документов в организации всё-таки предлагают данные условия, скорее всего, это нелегал. Чтобы избежать неприятностей, лучше обратиться в полицию и пожаловаться в Банк России.
Миф № 4
МФО строят свой бизнес на человеческих неприятностях. Традиционно считается, что организации зарабатывают на людях, которые оказываются в трудных жизненных ситуациях и берут деньги «до зарплаты».
Реальность
По статистике кредиты в МФО берут по разным причинам. Например, до 25% всех займов берут представители малого и среднего предпринимательства, в том числе с господдержкой, по ставкам от 4% годовых.
Своим опытом посещения МФО с журналистами ИА «Бел.Ру» поделилась и белгородка Людмила. Она начинающий предприниматель, занимается изготовлением съедобных букетов. Из домашней мастерской Людмила «выросла» до открытия небольшого магазина. Но во время очередной закупки продуктов белгородку подвёл поставщик. Как следствие — невозможность оплатить аренду из-за отсутствия продаж. Людмила обратилась в банк, но там потребовали множество документов и предложили высокий процент. Посчитав все за и против, от предложения белгородка отказалась и решила обратиться в МФО. В организации Людмиле с минимальным пакетом документов предложили оформить предпринимательский заём до 1 млн рублей, да ещё и по льготной ставке от 4%. От выгодного предложения белгородка решила не отказываться. Спустя время Людмила рассчиталась с МФО и теперь говорит о подобных организациях как о палочках-выручалочках, которые приходят на помощь в трудную минуту.
Миф № 5
Из-за денег, взятых в МФО, вас круглосуточно будут преследовать коллекторы.
Взыскание просроченной задолженности — чувствительная тема. Конечно, взаимодействие с должниками должно быть цивилизованным. Закон определяет круг лиц, которые могут взыскивать задолженность, — это или профессиональные кредиторы, или коллекторы. В законе прописано, каким критериям должны соответствовать взыскатели, способы взаимодействия с должником — например, нельзя звонить по ночам или угрожать жизни и здоровью.Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России
Реальность
МФО не могут передавать кому-либо долг клиента, кроме профессионального кредитора (МФО или банка) или коллектора. Микрофинансовые организации, как показывает практика, передают коллекторам только небольшую долю просроченной задолженности. При этом их деятельность тоже регулирует закон. В частности, коллекторы не могут угрожать людям расправой и даже грубить, не говоря уже о каких-либо мерах физического воздействия. А после принятия федерального закона № 230, который регулирует работу коллекторов, количество жалоб, связанных с взысканием задолженности, только за прошедший год снизилось почти в два раза.
Недавно вступил в силу ещё один закон, согласно которому для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Раньше было достаточно только согласия самого заёмщика. Все эти меры способствуют наведению порядка в вопросах взыскания просроченной задолженности.Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России
Миф № 6
Микрофинансовые организации приносят людям только вред. Это доказывают мифы № 1–5.
Реальность
МФО помогают россиянам и представителям малого бизнеса в отдалённых городах страны — там, где нет вообще банков и получить доступ к заёмным средствам практически невозможно. Также среди клиентов МФО есть люди, которые не могут получить средства в банках из-за отсутствия справки о доходах, поручителей или без кредитной истории. Ко всему прочему, микрофинансовые организации оперативнее выдают средства, что важно для тех, кому деньги нужны именно здесь и сейчас.
Если МФО попадут под запрет, спрос на услуги среди людей и представителей малого бизнеса на небольшие займы не исчезнут, а нишу займут нелегалы. А для них нет законов, поэтому всё, чего опасаются россияне, станет реальностью. Именно нелегальные финансовые организации представляют настоящую опасность для людей. Большинство историй с печальным опытом связаны именно с «чёрными кредиторами». С первого взгляда отличить их достаточно сложно, но можно проверить компанию на сайте Банка России.
Получить заём в МФО очень просто, микрофинансовые организации помогают людям и компаниям, которым нужны деньги здесь и сейчас. Но перед тем, как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки. Такой подход позволит вам избежать закредитованности, сохранить хорошую кредитную историю.Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России
Простые правила работы с МФО: