В Белгороде решат вопрос с парковкой на улице Архиерейской

На своей странице во «ВКонтакте» врио мэра Белгорода Антон Иванов рассказал о ходе рабочей поездки губернатора Вячеслава Гладкова по областному центру. Он отметил, что делегация оценила качество работ на некоторых объектах и выслушала мнения жителей. В частности, осмотрели новый стадион с воркаутом и беговыми дорожками возле школы № 48. Иванов рассказал, что есть вопросы к качеству газонов и размеру заградительной сетки.