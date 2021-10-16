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Posted 16 октября 2021, 14:42

Published 16 октября 2021, 14:42

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

В Белгороде решат вопрос с парковкой на улице Архиерейской

16 октября 2021, 14:42
Сюжет
Парковка
Глава региона Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки посетил в Белгороде несколько объектов. Его сопровождал врио мэра областного центра Антон Иванов. Они проверили ход работ по строительству ливнёвки на пересечении улиц Будённого и Есенина, а также ремонт улицы Архиерейской.

На своей странице во «ВКонтакте» врио мэра Белгорода Антон Иванов рассказал о ходе рабочей поездки губернатора Вячеслава Гладкова по областному центру. Он отметил, что делегация оценила качество работ на некоторых объектах и выслушала мнения жителей. В частности, осмотрели новый стадион с воркаутом и беговыми дорожками возле школы № 48. Иванов рассказал, что есть вопросы к качеству газонов и размеру заградительной сетки.

Отработаем эти моменты. Район густозаселённый, надо развивать инфраструктуру. Этот стадион должен стать точкой притяжения для детей и взрослых из нескольких многоквартирных домов. Антон Иванов

Осмотрели чиновники и дом № 4 на улице Студенческой, где идёт капитальный ремонт. Закончить его планируют до конца ноября. Оценили и меры, которые принимаются для устранения шума от лаборатории медцентра во дворе домов № 90 по пр. Б. Хмельницкого и № 30 по ул. Шершнёва.

Побывали на нескольких строящихся детских площадках, а также проверили качество строительства детской и спортивной площадок на территории Егоровского сквера. Есть замечания, а также идеи для дальнейшего совершенствования этой территории. Будем реализовывать. Антон Иванов

Также Иванов рассказал, что в ходе рабочей поездки проверили ход строительства ливнёвки на пересечении улиц Будённого и Есенина. Чтобы решить проблему отвода воды, Вячеслав Гладков выделил городскому бюджету дополнительные деньги.

Осмотрели и улицу Архиерейскую, где почти завершена реконструкция. Как отметил врио мэра, на участке остро стоит вопрос с парковкой. Предложения по решению проблемы подготовят и представят документ на рассмотрение губернатору до 1 декабря.

#Кристина Семенчук#Новости#Город#Парковка#Новости Белгорода#Гладков#Антон Иванов#Ливнёвка
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