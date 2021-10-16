В Белгороде решат вопрос с парковкой на улице Архиерейской

Posted 16 октября 2021, 14:42
Published 16 октября 2021, 14:42
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
На своей странице во «ВКонтакте» врио мэра Белгорода Антон Иванов рассказал о ходе рабочей поездки губернатора Вячеслава Гладкова по областному центру. Он отметил, что делегация оценила качество работ на некоторых объектах и выслушала мнения жителей. В частности, осмотрели новый стадион с воркаутом и беговыми дорожками возле школы № 48. Иванов рассказал, что есть вопросы к качеству газонов и размеру заградительной сетки.
Отработаем эти моменты. Район густозаселённый, надо развивать инфраструктуру. Этот стадион должен стать точкой притяжения для детей и взрослых из нескольких многоквартирных домов. Антон Иванов
Осмотрели чиновники и дом № 4 на улице Студенческой, где идёт капитальный ремонт. Закончить его планируют до конца ноября. Оценили и меры, которые принимаются для устранения шума от лаборатории медцентра во дворе домов № 90 по пр. Б. Хмельницкого и № 30 по ул. Шершнёва.
Побывали на нескольких строящихся детских площадках, а также проверили качество строительства детской и спортивной площадок на территории Егоровского сквера. Есть замечания, а также идеи для дальнейшего совершенствования этой территории. Будем реализовывать. Антон Иванов
Также Иванов рассказал, что в ходе рабочей поездки проверили ход строительства ливнёвки на пересечении улиц Будённого и Есенина. Чтобы решить проблему отвода воды, Вячеслав Гладков выделил городскому бюджету дополнительные деньги.
Осмотрели и улицу Архиерейскую, где почти завершена реконструкция. Как отметил врио мэра, на участке остро стоит вопрос с парковкой. Предложения по решению проблемы подготовят и представят документ на рассмотрение губернатору до 1 декабря.