Как уходил Юрий Галдун и куда можно пойти без кода: итоги недели

Неожиданностью для белгородцев стало введение новых ограничений — QR-кодов для посещения общественных мест. Новость об этом поступила вечером 14 октября, в этот же день ограничения вступили в силу. Вот так резко и без предупреждений, что можно объяснить лишь высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе и переполненностью ковид-госпиталей.