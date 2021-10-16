Как уходил Юрий Галдун и куда можно пойти без кода: итоги недели

Posted 16 октября 2021, 05:50
Published 16 октября 2021, 05:50
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Неожиданностью для белгородцев стало введение новых ограничений — QR-кодов для посещения общественных мест. Новость об этом поступила вечером 14 октября, в этот же день ограничения вступили в силу. Вот так резко и без предупреждений, что можно объяснить лишь высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе и переполненностью ковид-госпиталей.
Теперь, чтобы попасть на концерт, в бассейн, спортзал, библиотеку и другое общественное место, нужно с собой иметь QR-код вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
А детям до 14 лет нельзя будет появляться в торговых центрах и точках общепита без сопровождения взрослых. Подробнее об этом можно прочитать в нашей новости про ограничения.
Помимо этого, в Белгородской области за неделю перевели на дистанционное обучение почти три тысячи школьников из-за коронавируса и контактов с заражёнными.
Среди учителей заболевших ковидом почти нет, зато дети болеют. Чтобы не распространять заболеваемость, классы переводят на удалённый режим работы.
12 октября белгородка рассказала в соцсетях о том, как в горбольнице № 2 не приняли её мать с серьёзным поражением лёгких. По словам медперсонала, в больнице не было мест.
Глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников объяснил, что жительница обратилась самостоятельно, в то время как места заранее определены для тяжёлых пациентов. Тогда заявили, что загрузка в госпиталях — 92%.
На следующий день, 13 октября, возле горбольницы № 2 Белгорода выстроилась очередь из машин скорой помощи. Шлагбаум был закрыт — транспорт не пропускали. Позже в белгородском интернет-сообществе причиной такой пробки назвали отсутствие мест в медучреждении. В депздраве в ответ на такую новость заявили, что всё произошло из-за роста заболеваемости. Число вызовов скорой увеличилось, и образовался затор.
13 октября коечный фонд в ковид-госпиталях заполнился уже на 95%. Скорость невероятная. Всего в Белгородской области выделили 15 учреждений для реанимации тяжёлых пациентов с COVID-19.
Здравоохранением региона занялся губернатор Вячеслав Гладков. Теперь в Белгородской области планируют построить два ковидных госпиталя. Заболеваемость растёт, а существующие учреждения не справляются с нагрузкой. В строительстве белгородцы будут ориентироваться на опыт Башкортостана, где здание госпиталя возвели за 55 дней.
Вячеслав Гладков намерен перестроить систему работы скорой помощи. Глава поручил Андрею Иконникову подготовить доклад об экстренных предложениях, а депздраву — сообщать о работе скорой ежедневно в соцсетях.
Интересно, что самому молодому пациенту реанимации ковидного госпиталя всего 21 год. По словам врачей, сейчас в больнице лежит большой процент молодых белгородцев. Вирус успел мутировать, из-за чего серьёзному поражению подвержены все.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего жители области сейчас заражаются именно индийским штаммом коронавируса «дельта». А Андрей Иконников заявил, что поражение лёгких — ещё не показатель для госпитализации.
На прошлой неделе, 7 октября, Юрий Галдун написал заявление об уходе с поста мэра по собственному желанию. 13 октября депутаты горсовета поддержали отставку Юрия Галдуна. А руководитель администрации губернатора Белгородской области Алексей Семенихин рассказал о своём опыте работы с бывшим мэром.
Произошло всё во время внеочередной 39-й сессии. Юрий Галдун тоже высказался.
Я убеждён, что это решение правильное. Всему когда-то приходит время, важно его почувствовать.Юрий Галдун
Заявление Галдуна об уходе спровоцировало неизбежные кадровые перестановки. Олега Медведева назначили первым заместителем мэра Белгорода по строительству. До этого Медведев был первым замглавы администрации города. А на место Олега Медведева поставили Антона Иванова. Теперь он будет исполнять обязанности мэра Белгорода.
Нового градоначальника определят 1 декабря. Подготовку к кадровому конкурсу уже начали — определили половину состава комиссии. Вторую половину должен назначить губернатор области Вячеслав Гладков.
8 октября замгубернатора по социальному блоку Наталию Зубареву уволили. На её место временно исполняющим обязанности назначили Константина Курганского. Курганский возьмёт под контроль вопросы здравоохранения, образования, а также соцзащиты населения и труда. Также под его кураторством будут находиться управления культуры, физкультуры и спорта, по делам архивов, ЗАГСа и государственной охраны объектов культурного наследия.
По словам Константина Курганского, теперь его задача заключается в необходимости связать работу всего социального блока. Курганский также отметил, что считает работу депздрава профессиональной и не собирается вмешиваться в их специализированные вопросы. Свою роль врио замгубернатора по социальному блоку видит в том, чтобы помочь своим подчинённым решать возникающие проблемы.
Также на этой неделе стало известно, кого согласовали в новый состав правительства Белгородской области. А 14 октября на заседании облдумы новый состав уже успели утвердить.