Специалисты прокомментировали метод расчета экосбора РЭО и Минприроды

Posted 15 октября 2021, 06:15
Published 15 октября 2021, 06:15
Modified 18 сентября 2022, 12:20
Updated 18 сентября 2022, 12:20
Специалисты дали документу методики, подготовленному Минприроды РФ и Российским экологическим оператором (РЭО), положительную оценку.
На основании новой методики, чем более экологичной будет упаковка, тем ниже ставка экологического сбора. Для предприятий предусмотрено учитывать повышающие коэффициенты в зависимости от экологичности продукции и упаковки, информирует kp.ru.
По словам исполнительного директора ассоциации “Лига переработчиков макулатуры” Алексея Сергеева, введение эффективной методики расчета ставок экосбора с учетом параметров экологичности даст возможность государству стимулировать применение товаров и упаковки, которые могут стать частью экономики замкнутого цикла.
В противном случае, считает эксперт, ставки экологического сбора должны повышаться. Он считает, что в действующей системе РОП ставки не отражали реальные расходы на сбор и обработку мусора по многим материалам. Помимо этого, ставка экосбора умножалась на понижающий коэффициент — норматив утилизации.
“Это приводило к тому, что стимулирование, наоборот, осуществлялось к использованию упаковки, уровень которой невысок. Новая методика позволит создать эффективную систему РОП и в кратчайшие сроки осуществить переход к экономике замкнутого цикла”, — считает исполнительный директор ассоциации “Лига переработчиков макулатуры”.
При этом, по мнению экспертов, стопроцентный норматив на утилизацию упаковки является важнейшим решением, которое даст возможность снизить объем ТКО, вынужденно вывозимых сегодня на свалки. А обязательство, возложенное на производителей и импортеров, обеспечить утилизацию всего ТКО не вызовет подорожания потребительских товаров.
Также подчеркивается, что расширенная ответственность производителей — серьезная мотивация для сбора ТКО. С учетом признания ранее действовавшей системы множество экспертов сделали вывод, что нужно вырабатывать и внедрять стимулы к тому, чтобы производители и импортеры переосмысливали свое отношение именно к используемому материалу.
По словам заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия" Натальи Беляевой, выработанная методика — не что иное, как введение такого стимула. “Только через финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов”, — заявила Беляева.