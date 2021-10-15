Специалисты прокомментировали метод расчета экосбора РЭО и Минприроды

По словам заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия" Натальи Беляевой, выработанная методика — не что иное, как введение такого стимула. “Только через финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов”, — заявила Беляева.