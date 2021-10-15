Путин высказался о равноправии на III Евразийском женском форуме в Петербурге

Тезис Путина о том, что женское равноправие является одной одной из традиционных российских ценностей, скорее всего, спровоцирует споры. Но бесспорным является тот факт, что равенство прав мужчин и женщин в реальности провозгласили в России раньше, чем в США и странах Европы. Несомненно и то, что представительство женщин в органах власти в течение четверти века растет.