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Posted 15 октября 2021, 09:18

Published 15 октября 2021, 09:18

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Путин высказался о равноправии на III Евразийском женском форуме в Петербурге

15 октября 2021, 09:18
Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Президент напомнил об успехах РФ в обеспечении прав женщин (речь здесь идет об их широком представительстве в органах власти, ярких историях успеха в бизнесе, а также почти 40% исследователей-женщин в российской науке).

При этом Путин не согласился с противопоставлением традиционных ценностей и прав женщин, распространенным на Западе.

По его словам, женское равноправие является одной из традиционных для РФ ценностей. На законодательном уровне оно установлено в РФ еще в 1917 году, приводит слова Путина Телеграм-канал «Мейстер».

Путин отметил: система поддержки семьи в России исходит из того, что перед женщиной не должен стоять выбор: дети или карьера. По словам президента, в РФ последовательно формируются все условия для того, чтобы женщина, родив ребенка, могла состояться в деле, которое ей по душе.

Тезис Путина о том, что женское равноправие является одной одной из традиционных российских ценностей, скорее всего, спровоцирует споры. Но бесспорным является тот факт, что равенство прав мужчин и женщин в реальности провозгласили в России раньше, чем в США и странах Европы. Несомненно и то, что представительство женщин в органах власти в течение четверти века растет.

Стоит отметить, что в новом созыве Госдумы из 450 депутатов 74 женщины (17%). В прошлом созыве их было 72 (16%).

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