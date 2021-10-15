Путин высказался о равноправии на III Евразийском женском форуме в Петербурге

Posted 15 октября 2021, 09:18
Published 15 октября 2021, 09:18
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
При этом Путин не согласился с противопоставлением традиционных ценностей и прав женщин, распространенным на Западе.
По его словам, женское равноправие является одной из традиционных для РФ ценностей. На законодательном уровне оно установлено в РФ еще в 1917 году, приводит слова Путина Телеграм-канал «Мейстер».
Путин отметил: система поддержки семьи в России исходит из того, что перед женщиной не должен стоять выбор: дети или карьера. По словам президента, в РФ последовательно формируются все условия для того, чтобы женщина, родив ребенка, могла состояться в деле, которое ей по душе.
Тезис Путина о том, что женское равноправие является одной одной из традиционных российских ценностей, скорее всего, спровоцирует споры. Но бесспорным является тот факт, что равенство прав мужчин и женщин в реальности провозгласили в России раньше, чем в США и странах Европы. Несомненно и то, что представительство женщин в органах власти в течение четверти века растет.
Стоит отметить, что в новом созыве Госдумы из 450 депутатов 74 женщины (17%). В прошлом созыве их было 72 (16%).