Паркинг и «Дом быта»: что строили и не достроили в Белгороде

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Забытые бетонные конструкции, которые годами не могут привести в нормальный вид, недостроенные здания, портящие облик города. Всё это о долгостроях в Белгороде. Кто ими владеет и что планировали построить много лет назад?

Как сообщили журналистам ИА «Бел.Ру» в администрации Белгорода, на сегодняшний день на территории областного центра находятся три долгостроя коммерческого и производственного значения. Они расположены на ул. Свободной, 16, ул. Серафимовича, 63 и на ул. Щорса. На улице Свободной находится административное здание «Дом быта». Оно принадлежит компании «Эталон». Она же выступала и заказчиком строительства. По информации застройщика, ориентировочно завершить строительство «Дома быта» планируют в четвёртом квартале 2021 года. Ещё один объект незавершённого строительства на ул. Серафимовича находится в долевой собственности у девяти человек. Там появится административное здание. Его возведение завершили на 80%. По информации мэрии, проектная организация ООО «Промстальконструкция-Центр» произвела расчёт стоимости строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить, чтобы закончить строительство. Собственники даже готовы к отчуждению части нежилых помещений, которые находятся в данном административном здании, чтобы оплатить строительно-монтажные работы. Заказчиком работ на улице Серафимовича выступает компания «Орбита». Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Промстальконструкция-Центр» зарегистрирована в Белгороде в 2001 году. Организация занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Руководитель и бенефициар — Евгений Развожаев. В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 67 тысяч рублей. Третий долгострой находится на улице Щорса. Это должен был быть паркинг на 152 машино-места. Заказчик строительства — компания «Соцстройинвест». Согласно выписке ЕГРН, собственником долгостроя с 17 апреля 2019 года является Валерий Мунтян. Администрация города и компания «Соцстройинвест» заключили договор аренды земельного участка на ул. Щорса. Но построить объект в срок, который был установлен договором аренды, компания не успела. 19 марта текущего года Арбитражный суд Белгородской области вынес решение об изъятии у Мунтяна долгостроя путём продажи с публичных торгов. В настоящее время пакет документов для продажи объекта проходит правовую экспертизу. Справка. ООО «Соцстройинвест» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Илья Поломошнов. Есть заявления в суд о признании компании банкротом.