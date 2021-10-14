Повышение производительности труда: агрофирма «Пчёлка» рассказала о первых итогах

Posted 14 октября 2021,, 12:04
Published 14 октября 2021,, 12:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Агрофирма «Пчёлка» занимается растениеводством с 2005 года. У организации полный парк сельскохозяйственной техники, а также комплекс по сортировке и хранению зерна. В марте текущего года «Пчёлка» стала участником национального проекта «Производительность труда».
Спустя полгода руководители компании, участники рабочих групп проекта и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) подвели первые итоги пилотного проекта по повышению производительности труда «Оптимизация процесса уборки и подработки сельскохозяйственных культур».
Среди основных достижений: сокращение на 10% времени процесса по уборке зерна и рост по выработке на один комбайн с 21,8 до 25 гектаров. Также в ходе реализации проекта при поддержке экспертов РЦК на предприятии внедрили систему по подаче предложений по улучшениям, адаптации и наставничеству, построили дерево целей предприятия и внедрили систему эффективных инфоцентров.
Далее инструменты бережливого производства на других производственных участках компания будет внедрять самостоятельно согласно трёхлетнему плану. После завершения работы экспертов РЦК в организации продолжит работать проектный офис, который поможет тиражировать полученный опыт и подходы к организации труда.
Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвердил майским указом президента РФ Владимир Путин в 2018 году. Проект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. За время реализации нацпроекта в Белгородской области его участниками стали более 80 предприятий.