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Posted 14 октября 2021,, 12:04

Published 14 октября 2021,, 12:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Повышение производительности труда: агрофирма «Пчёлка» рассказала о первых итогах

14 октября 2021, 12:04
ООО «Пчёлка» — участник национального проекта «Производительность труда». Первые итоги участия в проекте компания подвела спустя полгода. Среди результатов — сокращение на 10% времени процесса по уборке зерна и рост по выработке на один комбайн.

Агрофирма «Пчёлка» занимается растениеводством с 2005 года. У организации полный парк сельскохозяйственной техники, а также комплекс по сортировке и хранению зерна. В марте текущего года «Пчёлка» стала участником национального проекта «Производительность труда».

Спустя полгода руководители компании, участники рабочих групп проекта и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) подвели первые итоги пилотного проекта по повышению производительности труда «Оптимизация процесса уборки и подработки сельскохозяйственных культур».

Среди основных достижений: сокращение на 10% времени процесса по уборке зерна и рост по выработке на один комбайн с 21,8 до 25 гектаров. Также в ходе реализации проекта при поддержке экспертов РЦК на предприятии внедрили систему по подаче предложений по улучшениям, адаптации и наставничеству, построили дерево целей предприятия и внедрили систему эффективных инфоцентров.

Далее инструменты бережливого производства на других производственных участках компания будет внедрять самостоятельно согласно трёхлетнему плану. После завершения работы экспертов РЦК в организации продолжит работать проектный офис, который поможет тиражировать полученный опыт и подходы к организации труда.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвердил майским указом президента РФ Владимир Путин в 2018 году. Проект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. За время реализации нацпроекта в Белгородской области его участниками стали более 80 предприятий.

Чтобы стать участниками нацпроекта, можно подать заявку и пройти отбор.

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