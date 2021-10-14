Повышение производительности труда: агрофирма «Пчёлка» рассказала о первых итогах

Среди основных достижений: сокращение на 10% времени процесса по уборке зерна и рост по выработке на один комбайн с 21,8 до 25 гектаров. Также в ходе реализации проекта при поддержке экспертов РЦК на предприятии внедрили систему по подаче предложений по улучшениям, адаптации и наставничеству, построили дерево целей предприятия и внедрили систему эффективных инфоцентров.