Гладков: Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения

Posted 14 октября 2021, 11:54
Published 14 октября 2021, 11:54
Modified 1 декабря, 08:26
Updated 1 декабря, 08:26
14 октября Вячеслав Гладков посетил диспетчерскую службу станции скорой помощи. По словам губернатора, из 178 машин часть остаётся в гаражах по разным причинам. Некоторые автомобили работают на линии только несколько часов.
Ещё 28 машин до сих пор не передали районам и горокругам. Транспорт просто стоит на месте несколько месяцев. Для многих машин не нашли водителей.
Вячеслав Гладков признал, что белгородцы жалуются вполне оправданно и что в регионе есть большие проблемы.
Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения. Это абсолютно очевидно. И мы точно должны оперативно всё это перестроить! Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удалённый доступ будет выведен мне в кабинет. Руководителя департамента здравоохранения жду в ближайшее время с докладом об экстренных предложениях. Плюс ежедневный доклад в соцсетях депздрава о работе скорой помощи: количество машин, реагирование на неотложную помощь.Вячеслав Гладков
Отметим, что на заседании облдумы 14 октября утвердили тех, кто вошёл в новый состав правительства. Помимо заместителей губернатора, свой пост сохранила начальник департамента соцзащиты населения и труда Елена Батанова. Об Андрее Иконникове ничего не говорилось.
13 октября в Сети появились фотографии очереди из машин скорой помощи в районе горбольницы № 2 в Белгороде. Очевидцы утверждали, что шлагбаум был закрыт, а автомобили не пропускали на территорию из-за того, что в медучреждении не было мест.
В тот же день в депздраве сообщили, что эта ситуация возникла из-за роста заболеваемости и увеличения числа вызовов скорой помощи. Однако, по словам Иконникова, даже в такой ситуации медики в плановом порядке осматривают пациентов неотложной помощи.