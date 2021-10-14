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Posted 14 октября 2021, 11:54

Published 14 октября 2021, 11:54

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Гладков: Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения

14 октября 2021, 11:54
Сюжет
Медицина
Об этом губернатор Белгородской области заявил по итогам посещения диспетчерской службы станции скорой помощи. Гладков поручил начальнику депздрава Андрею Иконникову подготовить в ближайшее время доклад об экстренных предложениях, а самому ведомству — сообщать о работе скорой ежедневно в соцсетях.

14 октября Вячеслав Гладков посетил диспетчерскую службу станции скорой помощи. По словам губернатора, из 178 машин часть остаётся в гаражах по разным причинам. Некоторые автомобили работают на линии только несколько часов.

Ещё 28 машин до сих пор не передали районам и горокругам. Транспорт просто стоит на месте несколько месяцев. Для многих машин не нашли водителей.

Вячеслав Гладков признал, что белгородцы жалуются вполне оправданно и что в регионе есть большие проблемы.

Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения. Это абсолютно очевидно. И мы точно должны оперативно всё это перестроить! Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удалённый доступ будет выведен мне в кабинет. Руководителя департамента здравоохранения жду в ближайшее время с докладом об экстренных предложениях. Плюс ежедневный доклад в соцсетях депздрава о работе скорой помощи: количество машин, реагирование на неотложную помощь.Вячеслав Гладков

Отметим, что на заседании облдумы 14 октября утвердили тех, кто вошёл в новый состав правительства. Помимо заместителей губернатора, свой пост сохранила начальник департамента соцзащиты населения и труда Елена Батанова. Об Андрее Иконникове ничего не говорилось.

13 октября в Сети появились фотографии очереди из машин скорой помощи в районе горбольницы № 2 в Белгороде. Очевидцы утверждали, что шлагбаум был закрыт, а автомобили не пропускали на территорию из-за того, что в медучреждении не было мест.

В тот же день в депздраве сообщили, что эта ситуация возникла из-за роста заболеваемости и увеличения числа вызовов скорой помощи. Однако, по словам Иконникова, даже в такой ситуации медики в плановом порядке осматривают пациентов неотложной помощи.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Депздрав
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