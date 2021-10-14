Гладков: Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения

Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения. Это абсолютно очевидно. И мы точно должны оперативно всё это перестроить! Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удалённый доступ будет выведен мне в кабинет. Руководителя департамента здравоохранения жду в ближайшее время с докладом об экстренных предложениях. Плюс ежедневный доклад в соцсетях депздрава о работе скорой помощи: количество машин, реагирование на неотложную помощь.Вячеслав Гладков