Стрельба около школы в Москве: что известно на данный момент

Несовершеннолетний пробрался на территорию школы № 1260, чтобы пострелять из длинноствольной винтовки. Оружие было точной копией настоящего, но предназначенное для игры в страйкбол. Оказалось, что стрелок живёт недалеко от школы и выбрался пострелять по воробьям, рассказали ИА «Бел.Ру» в МВД России.