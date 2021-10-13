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Posted 13 октября 2021, 14:37

Published 13 октября 2021, 14:37

Modified 29 июля 2022, 12:55

Updated 29 июля 2022, 12:55

Стрельба около школы в Москве: что известно на данный момент

Стрельба около школы в Москве: что известно на данный момент

13 октября 2021, 14:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
13 октября 17-летний парень устроил стрельбу из страйкбольного оружия на территории школы на Ленинском проспекте.

Несовершеннолетний пробрался на территорию школы № 1260, чтобы пострелять из длинноствольной винтовки. Оружие было точной копией настоящего, но предназначенное для игры в страйкбол. Оказалось, что стрелок живёт недалеко от школы и выбрался пострелять по воробьям, рассказали ИА «Бел.Ру» в МВД России.

«Новые известия» сообщили, что в полицию позвонила женщина, которая заметила стрелка. Подросток стрелял в воздух, поэтому пострадавших нет.

Ученики столичной школы услышали звуки стрельбы и забаррикадировали входы в помещения.

На месте происшествия работает ОМОН. Полицейские будут массово проверять оружейные магазины.

Столичное МВД сообщило о задержании молодого человека, это произошло через несколько минут у него дома. Известно, что ему 17 лет, в доме нашли страйкбольное оружие. По некоторым данным, подросток был пьян, сообщают «Новые известия».

По предварительной информации, подросток пробрался на территорию заброшенной больницы в 200 м от колледжа, где несколько раз пальнул в воздух.

#Новости#Общество#Стрельба#Школа#Несовершеннолетний
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