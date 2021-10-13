Стрельба около школы в Москве: что известно на данный момент

Posted 13 октября 2021, 14:37
Published 13 октября 2021, 14:37
Modified 29 июля 2022, 12:55
Updated 29 июля 2022, 12:55
Несовершеннолетний пробрался на территорию школы № 1260, чтобы пострелять из длинноствольной винтовки. Оружие было точной копией настоящего, но предназначенное для игры в страйкбол. Оказалось, что стрелок живёт недалеко от школы и выбрался пострелять по воробьям, рассказали ИА «Бел.Ру» в МВД России.
«Новые известия» сообщили, что в полицию позвонила женщина, которая заметила стрелка. Подросток стрелял в воздух, поэтому пострадавших нет.
Ученики столичной школы услышали звуки стрельбы и забаррикадировали входы в помещения.
На месте происшествия работает ОМОН. Полицейские будут массово проверять оружейные магазины.
Столичное МВД сообщило о задержании молодого человека, это произошло через несколько минут у него дома. Известно, что ему 17 лет, в доме нашли страйкбольное оружие. По некоторым данным, подросток был пьян, сообщают «Новые известия».
По предварительной информации, подросток пробрался на территорию заброшенной больницы в 200 м от колледжа, где несколько раз пальнул в воздух.