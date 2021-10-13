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С песней двигаемся вперёд: что сказал мэр Белгорода Юрий Галдун перед отставкой

13 октября 2021, 12:37
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
С 13 октября Юрий Галдун официально сложил полномочия главы администрации Белгорода. Временно исполнять обязанности градоначальника будет Антон Иванов. В ходе внеочередной сессии Галдун попрощался с коллегами и коллективом мэрии.

Сегодня, 13 октября, депутаты горсовета собрались не внеочередной сессии. Один из вопросов касался отставки главы администрации. Юрий Галдун написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты решение главы областного центра единогласно поддержали.

Вот что сказал Юрий Галдун на прощание коллективу мэрии:

Я хотел выразить слова признательности за эти годы. Небольшой срок, но мы работали плодотворно, интересно, есть что вспомнить. Я убеждён, что это решение правильное. Всему когда-то приходит время, важно его почувствовать. Уверен, что город и дальше будет развиваться. Все предпосылки для этого есть. Поэтому с песней, с хорошим настроением двигаемся вперёд на благо наших жителей. Всем спасибо!
Юрий Галдун

Спустя несколько часов Юрий Галдун публично опубликовал прощальный пост на своей странице во «ВКонтакте»:

Сегодня горсовет согласовал моё увольнение. Благодарю депутатов и всех работников администрации за интересную, плодотворную совместную деятельность. И самое главное. Самое-самое. Горожане, спасибо за добрые, тёплые слова. Всегда ваш Галдун Ю. В.Юрий Галдун

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