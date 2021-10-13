С песней двигаемся вперёд: что сказал мэр Белгорода Юрий Галдун перед отставкой

Я хотел выразить слова признательности за эти годы. Небольшой срок, но мы работали плодотворно, интересно, есть что вспомнить. Я убеждён, что это решение правильное. Всему когда-то приходит время, важно его почувствовать. Уверен, что город и дальше будет развиваться. Все предпосылки для этого есть. Поэтому с песней, с хорошим настроением двигаемся вперёд на благо наших жителей. Всем спасибо!