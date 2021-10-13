Для детей с сахарным диабетом в Белгородской области приобрели 441 сканер с датчиками

Сюжет Медицина

В общей сложности власти региона заключили контракты на закупку более 2 тыс. датчиков, сообщили в пресс-службе областного правительства. Их должны поставить в ближайшее время. Первую партию уже передали медикам.

Страдающие сахарным диабетом дети получат новые сканеры с датчиками. Первую партию в 441 экземпляр передали медучреждениям. Получить системы мониторинга глюкозы могут дети до 18 лет, зарегистрированные в регионе и состоящие на учёте. По информации областного правительства, всего заключили контракты на закупку более 2 тыс. датчиков. Их поставят в регион в ближайшее время. В следующем году региональное правительство планирует закупить свыше 13 тыс. датчиков к сканерам, которые уже есть у пациентов, а также 58 сканеров и более тысячи датчиков дополнительно. Выдавать сканеры, которые позволяют измерять уровень глюкозы в крови без прокола кожи, начали 11 октября. Как ранее сообщал губернатор, их можно получить в областных и районных больницах. Напомним, что ранее прокуратура внесла представление депздраву из-за препарата для девочки-диабетика. Ей как льготнику требовалось лекарство, однако ребёнку выдали только одну упаковку, которая быстро закончилась. Ведомство не отреагировало на проблему своевременно.