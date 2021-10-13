Для детей с сахарным диабетом в Белгородской области приобрели 441 сканер с датчиками

Posted 13 октября 2021, 15:01
Published 13 октября 2021, 15:01
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
Страдающие сахарным диабетом дети получат новые сканеры с датчиками. Первую партию в 441 экземпляр передали медучреждениям. Получить системы мониторинга глюкозы могут дети до 18 лет, зарегистрированные в регионе и состоящие на учёте.
По информации областного правительства, всего заключили контракты на закупку более 2 тыс. датчиков. Их поставят в регион в ближайшее время.
В следующем году региональное правительство планирует закупить свыше 13 тыс. датчиков к сканерам, которые уже есть у пациентов, а также 58 сканеров и более тысячи датчиков дополнительно.
Выдавать сканеры, которые позволяют измерять уровень глюкозы в крови без прокола кожи, начали 11 октября. Как ранее сообщал губернатор, их можно получить в областных и районных больницах.
Напомним, что ранее прокуратура внесла представление депздраву из-за препарата для девочки-диабетика. Ей как льготнику требовалось лекарство, однако ребёнку выдали только одну упаковку, которая быстро закончилась. Ведомство не отреагировало на проблему своевременно.