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Posted 12 октября 2021, 06:17

Published 12 октября 2021, 06:17

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

Как правильно выбрать торцевые головки?

12 октября 2021, 06:17
Торцевые головки незаменимы при выполнении многих работ с резьбовым крепежом. Но при незнании темы их сложно подобрать.

Определение

Торцевая головка — это сменная рабочая насадка для слесарно-монтажного инструмента. Головки можно назвать достаточно универсальным средством. Один инструмент может заменить два других: рожковые или торцевые ключи. Головки используются при закручивании или откручивании гаек, болтов и других крепежей с подходящим типом.

Для подбора подходящего инструмента нужно знание классификаций и особенностей. Порой можно обойтись классическим набором шестигранных головок до 36 мм с присоединительными размерами от ¼ до ¾ дюйма. Но часто — это не всегда, поэтому разбираемся.

Общие характеристики

Все головки имеют общее деление — по глубине рабочей части. Всего есть две группы:

  • Стандартные (глубина до 25-38 мм)
  • Удлинённые (глубина от 50 мм)

Размеры торцевые головки также имеют одинаковые для всех видов. Их пять: 1. ¼, 3/8, ½, ¾ дюйма.

А вот уже рабочие профили головок делятся на пять видов. Все из них имеют свои особенности.

Рабочие профили:

  • Шестигранный (стандарт);
  • Двенадцатигранный;
  • TORX (звездообразный, профиль E-стандарта);
  • С шестигранным профилем SL (SuperLock, Surface);
  • Универсальные двенадцатигранные профили.

Типы используемого инструмента

Перед выбором торцевых головок нужно узнать тип самого инструмента.

Так, головки могут быть ударными и безударными. Первый тип отличается особой прочностью, выдерживает высокую динамическую нагрузку. Для ударных работ подходят именно они. Безударный же тип используют для шуроповёртов, трещоток.

Насадки можно прикрепить на шестигранный патрон, на квадрат с отверстием или с подпружиненным шариком.

Наборы головок

Наборы торцевых головок могут заменить комплект ключей на более удобный вариант. В них инструменты отличаются по размеру. Чем больше размеров головок, тем, соответственно, универсальнее становится набор. В комплекте может быть от трёх до 27 головок различного диаметра.

В некоторые наборы входят рожково-накидные ключи, молотки, плоскогубцы, трубные ключи и даже отвёртки. Но настолько универсальный набор уже кажется перебором.

Среди плюсов покупки наборов торцевых головок — удобство транспортировки и использования. Всё всегда находится под рукой, что значительно облегчает жизнь в поисках нужного инструмента.

#Новости#Технологии#Ремонт#Инструмент#Набор
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