Как правильно выбрать торцевые головки?

Posted 12 октября 2021, 06:17
Published 12 октября 2021, 06:17
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Определение
Торцевая головка — это сменная рабочая насадка для слесарно-монтажного инструмента. Головки можно назвать достаточно универсальным средством. Один инструмент может заменить два других: рожковые или торцевые ключи. Головки используются при закручивании или откручивании гаек, болтов и других крепежей с подходящим типом.
Для подбора подходящего инструмента нужно знание классификаций и особенностей. Порой можно обойтись классическим набором шестигранных головок до 36 мм с присоединительными размерами от ¼ до ¾ дюйма. Но часто — это не всегда, поэтому разбираемся.
Общие характеристики
Все головки имеют общее деление — по глубине рабочей части. Всего есть две группы:
Размеры торцевые головки также имеют одинаковые для всех видов. Их пять: 1. ¼, 3/8, ½, ¾ дюйма.
А вот уже рабочие профили головок делятся на пять видов. Все из них имеют свои особенности.
Рабочие профили:
Типы используемого инструмента
Перед выбором торцевых головок нужно узнать тип самого инструмента.
Так, головки могут быть ударными и безударными. Первый тип отличается особой прочностью, выдерживает высокую динамическую нагрузку. Для ударных работ подходят именно они. Безударный же тип используют для шуроповёртов, трещоток.
Насадки можно прикрепить на шестигранный патрон, на квадрат с отверстием или с подпружиненным шариком.
Наборы головок
Наборы торцевых головок могут заменить комплект ключей на более удобный вариант. В них инструменты отличаются по размеру. Чем больше размеров головок, тем, соответственно, универсальнее становится набор. В комплекте может быть от трёх до 27 головок различного диаметра.
В некоторые наборы входят рожково-накидные ключи, молотки, плоскогубцы, трубные ключи и даже отвёртки. Но настолько универсальный набор уже кажется перебором.
Среди плюсов покупки наборов торцевых головок — удобство транспортировки и использования. Всё всегда находится под рукой, что значительно облегчает жизнь в поисках нужного инструмента.