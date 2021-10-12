Губернатор Гладков объяснил, почему прекратит встречаться с белгородцами в районах

Posted 12 октября 2021, 05:47
Published 12 октября 2021, 05:47
Modified 1 декабря, 08:26
Updated 1 декабря, 08:26
В традиционном утренним видео в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 12 октября во время рабочей поездки в село Стрелецкое и посёлок Октябрьский Белгородского района не сможет провести встречу с местными жителями из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ.
Очень жаль, что не можем сейчас провести встречу. На мой взгляд, это очень правильный формат работы. Вернёмся к нему, когда заболеваемость снизится. Вячеслав Гладков
Вместо встречи с населением Гладков проинспектирует те объекты, на которые жалуются местные жители Стрелецкого и Октябрьского в комментариях в социальных сетях и в обращениях.
Стоит отметить, что количество звонков в поликлиники региона в три раза превысило среднегодовой показатель. Ко всему прочему новая система приёма вызова даёт сбои.
При этом среди вакцинированных белгородцев коронавирусом заболели лишь 1,4% населения, а госпитализировано из числа заболевших и привитых от новой инфекции только 37,5%.