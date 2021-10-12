bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2021, 05:47

Published 12 октября 2021, 05:47

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Губернатор Гладков объяснил, почему прекратит встречаться с белгородцами в районах

12 октября 2021, 05:47
Сюжет
Губернатор
Причиной этому стал рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, отметил чиновник в соцсети.

В традиционном утренним видео в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 12 октября во время рабочей поездки в село Стрелецкое и посёлок Октябрьский Белгородского района не сможет провести встречу с местными жителями из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ.

Очень жаль, что не можем сейчас провести встречу. На мой взгляд, это очень правильный формат работы. Вернёмся к нему, когда заболеваемость снизится. Вячеслав Гладков

Вместо встречи с населением Гладков проинспектирует те объекты, на которые жалуются местные жители Стрелецкого и Октябрьского в комментариях в социальных сетях и в обращениях.

Стоит отметить, что количество звонков в поликлиники региона в три раза превысило среднегодовой показатель. Ко всему прочему новая система приёма вызова даёт сбои.

При этом среди вакцинированных белгородцев коронавирусом заболели лишь 1,4% населения, а госпитализировано из числа заболевших и привитых от новой инфекции только 37,5%.

#Новости#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Губернатор#Орви#Коронавирус#Вячеслав Гладков#Встречи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика