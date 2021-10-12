Гладков рассказал, сколько лет самому молодому пациенту с ковидом в реанимации

Задаёшь им вопрос, почему, отвечают: «Не верили». А теперь поверили, когда оказались в реанимационном отделении. Как говорят врачи, вирус сильно изменился, и если ещё полгода назад в реанимации были пациенты старше 60, то сейчас картина сильно поменялась. Процент молодых пациентов стал выше, а молодёжь меньше всего верит в болезнь и возможность заразиться.из записи Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»