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Posted 12 октября 2021, 10:57

Published 12 октября 2021, 10:57

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Гладков рассказал, сколько лет самому молодому пациенту с ковидом в реанимации

12 октября 2021, 10:57
Сюжет
Губернатор
Губернатор посетил «красную зону» горбольницы № 2 в Белгороде. По его словам, в основном в медучреждение попала непривитая молодёжь. Всего в «красной зоне» находится более 500 пациентов.

Вячеслав Гладков посетил ковидный госпиталь горбольницы № 2 в Белгороде. Сейчас в «красной зоне», по данным регионального правительства, находится более 500 пациентов. Коечный фонд госпиталя за 12 дней работы, по словам губернатора, занят почти на 90%. В реанимацию перевели 72 человека.

Самому молодому пациенту, по словам Вячеслава Гладкова, 21 год. Сейчас в больнице в основном лечится непривитая молодёжь.

Задаёшь им вопрос, почему, отвечают: «Не верили». А теперь поверили, когда оказались в реанимационном отделении. Как говорят врачи, вирус сильно изменился, и если ещё полгода назад в реанимации были пациенты старше 60, то сейчас картина сильно поменялась. Процент молодых пациентов стал выше, а молодёжь меньше всего верит в болезнь и возможность заразиться.из записи Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в горбольнице № 2 хватает медиков, оборудования и препаратов. Для покупки лекарств ранее дополнительно выделили 81 млн рублей. «Единственная проблема, которая есть, — это большой процент заболевших», — отметил Гладков.

Напомним, что в сентябре терапевтический корпус горбольницы № 2 в Белгороде вновь стал ковидным госпиталем. В начале октября перепрофилировали и хирургический корпус.

По статистике на 12 октября в Белгородской области зарегистрировали ещё 251 заболевшего и шесть умерших пациентов.

#Новости#Губернатор#Горбольница №2#Реанимация#Коронавирус#Белгород#Вячеслав Гладков#Красная зона
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