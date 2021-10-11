Лучшим биржам криптовалют доверяют трейдеры!

Posted 11 октября 2021, 07:59
Published 11 октября 2021, 07:59
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Трейдеры также вправе выбирать площадки с подходящими комиссиями, торговыми парами и т. д. Чтобы не запутаться и не потеряться в этом разнообразии мы предлагаем изучить Рейтинг бирж криптовалют. О его пользе и особенностях поговорим далее.
Трейдинг является рискованным делом из-за волатильности криптовалют. Курс монет меняется каждую минуту, порой скачки превышают отметку в десятки тысяч долларов. Но на этом и зарабатывают трейдеры. Именно поэтому им важно вовремя узнавать о последних новостях и иметь возможность отслеживать графики. В топ рейтингов находятся биржи, которые выполняют эти требования.
Кроме того, сами списки компаний регулярно обновляются. Если это специализированный ресурс, а не просто статья, над рейтингом постоянно работают. У администрации налажен процесс сбора данных, позволяющий быстро реагировать на любые изменения.
Честность информации гарантирует популярность сайта. Если ресурс заботится о своей репутации и старается, чтобы читатели к нему возвращались, то данные будут соответствовать реальности. Кроме того, работает команда специалистов, которая проверяет криптоплощадки, изучает отзывы настоящих трейдеров и формирует максимально объективную оценку.
Криптобиржи отличаются по ряду характеристик. В частности, существуют централизованные и децентрализованные, с поддержкой и без поддержки фиата, регулируемые и нерегулируемые, предоставляющие возможности для спотовой или деривативной торговли, требующие верификацию и без проверки личности. Соответственно, ими и формируются списки лучших.
Можно долго спорить о том, какие виды компаний предпочтительнее. Однако у каждого человека есть собственные требования и предпочтения. Поэтому существуют разные квалификации рейтингов, а пользователю необходимо заранее изучить их особенности и запросить в поиске тематический.
Рейтинговые ресурсы присваивают всем обозреваемым компаниям позиции в зависимости от качества предоставляемых ими услуг. Но часто трейдеру нужно больше информации, чтобы определиться с выбором. Поэтому они могут не покидая сайт изучить основные показатели каждой биржи:
Опытный трейдер знает, сколь важно основывать выбор на нескольких показателях. Но главное — безопасность. Криптобиржи часто подвергаются хакерским атакам, поэтому должны предлагать клиентам двухфакторную аутентификацию. В целях безопасности не стоит хранить крипту на счету компании.
Часто рейтинговые ресурсы позволяют читателям оставлять отзывы о компаниях. Изучив их, соискателю будет проще понять, как платформа работает, какое качество предоставляемых услуг, довольны ли клиенты. Любые странные моменты должны насторожить и поощрить пройти дополнительные проверки. Изучив рейтинг бирж криптовалют в 2021-м, вы сможете выбрать лучшую платформу для торговли.
Нет сайта, которому можно верить безоговорочно. Для собственной безопасности пользователь должен сравнить информацию на нескольких ресурсах и убедиться в честности. Конечно, абсолютно идентичных списков лучших не существует. Однако если на 4–5 сайтах в топе приблизительно одинаковые платформы, это вызывает доверие.