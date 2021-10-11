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Posted 11 октября 2021, 07:59

Published 11 октября 2021, 07:59

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Лучшим биржам криптовалют доверяют трейдеры!

Лучшим биржам криптовалют доверяют трейдеры!

11 октября 2021, 07:59
Фото: 1Mi.
Сюжет
Новости компаний
В наше время трейдинг процветает, поскольку для этого предусмотрены все условия. Главное то, что существуют сотни онлайн-криптобирж. Они позволяют торговать разными активами с помощью любых удобных инструментов.

Трейдеры также вправе выбирать площадки с подходящими комиссиями, торговыми парами и т. д. Чтобы не запутаться и не потеряться в этом разнообразии мы предлагаем изучить Рейтинг бирж криптовалют. О его пользе и особенностях поговорим далее.

Честная, актуальная информация

Трейдинг является рискованным делом из-за волатильности криптовалют. Курс монет меняется каждую минуту, порой скачки превышают отметку в десятки тысяч долларов. Но на этом и зарабатывают трейдеры. Именно поэтому им важно вовремя узнавать о последних новостях и иметь возможность отслеживать графики. В топ рейтингов находятся биржи, которые выполняют эти требования.

Кроме того, сами списки компаний регулярно обновляются. Если это специализированный ресурс, а не просто статья, над рейтингом постоянно работают. У администрации налажен процесс сбора данных, позволяющий быстро реагировать на любые изменения.

Честность информации гарантирует популярность сайта. Если ресурс заботится о своей репутации и старается, чтобы читатели к нему возвращались, то данные будут соответствовать реальности. Кроме того, работает команда специалистов, которая проверяет криптоплощадки, изучает отзывы настоящих трейдеров и формирует максимально объективную оценку.

Разнообразие показателей

Криптобиржи отличаются по ряду характеристик. В частности, существуют централизованные и децентрализованные, с поддержкой и без поддержки фиата, регулируемые и нерегулируемые, предоставляющие возможности для спотовой или деривативной торговли, требующие верификацию и без проверки личности. Соответственно, ими и формируются списки лучших.

Можно долго спорить о том, какие виды компаний предпочтительнее. Однако у каждого человека есть собственные требования и предпочтения. Поэтому существуют разные квалификации рейтингов, а пользователю необходимо заранее изучить их особенности и запросить в поиске тематический.

Честный обзор

Рейтинговые ресурсы присваивают всем обозреваемым компаниям позиции в зависимости от качества предоставляемых ими услуг. Но часто трейдеру нужно больше информации, чтобы определиться с выбором. Поэтому они могут не покидая сайт изучить основные показатели каждой биржи:

  • суточный объем торгов;
  • наличие лицензии;
  • разнообразие криптовалют и криптовалютных пар;
  • список поддерживаемых платёжных систем и фиатных валют;
  • комиссии;
  • лимиты;
  • необходимость верификации;
  • количество финансовых инструментов;
  • доступность стекинга;
  • краткую историю и т. д.

Опытный трейдер знает, сколь важно основывать выбор на нескольких показателях. Но главное — безопасность. Криптобиржи часто подвергаются хакерским атакам, поэтому должны предлагать клиентам двухфакторную аутентификацию. В целях безопасности не стоит хранить крипту на счету компании.

Часто рейтинговые ресурсы позволяют читателям оставлять отзывы о компаниях. Изучив их, соискателю будет проще понять, как платформа работает, какое качество предоставляемых услуг, довольны ли клиенты. Любые странные моменты должны насторожить и поощрить пройти дополнительные проверки. Изучив рейтинг бирж криптовалют в 2021-м, вы сможете выбрать лучшую платформу для торговли.

Доверие к рейтинговому ресурсу

Нет сайта, которому можно верить безоговорочно. Для собственной безопасности пользователь должен сравнить информацию на нескольких ресурсах и убедиться в честности. Конечно, абсолютно идентичных списков лучших не существует. Однако если на 4–5 сайтах в топе приблизительно одинаковые платформы, это вызывает доверие.

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