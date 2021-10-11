Лучшим биржам криптовалют доверяют трейдеры!

Трейдеры также вправе выбирать площадки с подходящими комиссиями, торговыми парами и т. д. Чтобы не запутаться и не потеряться в этом разнообразии мы предлагаем изучить Рейтинг бирж криптовалют. О его пользе и особенностях поговорим далее.