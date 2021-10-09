Белгородец лишил зрения не понравившегося ему соседа

Posted 9 октября 2021, 13:17
Published 9 октября 2021, 13:17
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Происшествие случилось в Грайвороне. 4 июня местный житель пришёл домой к соседу и сильно надавил ему пальцами на глаза, пока тот спал. Причиной такого поступка была личная неприязнь к мужчине.
Правый глаз пострадавшего травмирован. Левого мужчина в результате происшествия полностью лишился.
Уголовное дело против 35-летнего жителя Грайворонского горокруга возбудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима.
Кроме этого, суд постановил, что виновный должен заплатить пострадавшему 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Другая разборка, закончившаяся трагедией, произошла в Старом Осколе. Там мужчина во время замены замка входной двери тамбура поссорился с соседом и ударил его углошлифовальной машиной. Пострадавший скончался на месте. Вспыльчивому оскольчанину грозит до 15 лет тюрьмы.