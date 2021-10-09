Белгородец лишил зрения не понравившегося ему соседа

Другая разборка, закончившаяся трагедией, произошла в Старом Осколе. Там мужчина во время замены замка входной двери тамбура поссорился с соседом и ударил его углошлифовальной машиной. Пострадавший скончался на месте. Вспыльчивому оскольчанину грозит до 15 лет тюрьмы.