bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2021, 13:17

Published 9 октября 2021, 13:17

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Белгородец лишил зрения не понравившегося ему соседа

9 октября 2021, 13:17
Сюжет
Уголовное дело
Мужчина сильно надавил пальцами на глаза пострадавшего, пока тот спал. Суд приговорил обвиняемого к четырём годам тюрьмы. Кроме этого, белгородцу предстоит компенсировать соседу моральный вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Происшествие случилось в Грайвороне. 4 июня местный житель пришёл домой к соседу и сильно надавил ему пальцами на глаза, пока тот спал. Причиной такого поступка была личная неприязнь к мужчине.

Правый глаз пострадавшего травмирован. Левого мужчина в результате происшествия полностью лишился.

Уголовное дело против 35-летнего жителя Грайворонского горокруга возбудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, суд постановил, что виновный должен заплатить пострадавшему 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Другая разборка, закончившаяся трагедией, произошла в Старом Осколе. Там мужчина во время замены замка входной двери тамбура поссорился с соседом и ударил его углошлифовальной машиной. Пострадавший скончался на месте. Вспыльчивому оскольчанину грозит до 15 лет тюрьмы.

#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Грайворон#Компенсация#Соседи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика