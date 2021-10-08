Ожидание vs реальность: что сделал Юрий Галдун на посту мэра Белгорода

Мэр в свою очередь заявил, что результат реконструкции ему не нравится как автомобилисту, потому что во время одной из поездок на машине по Щорса он был «психованный» и у него тряслись руки. Однако после этого Галдун в очередной раз упомянул об отсутствии «другого пути» развития города.