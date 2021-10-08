Ожидание vs реальность: что сделал Юрий Галдун на посту мэра Белгорода

Неожиданной новостью для жителей областного центра стало заявление губернатора Вячеслава Гладкова об увольнении мэра Белгорода Юрия Галдуна.
Чиновника по праву признают одной из самых неординарных фигур в структуре власти не просто города, а целой области. У одних его решения вызывали радость и ликование, а у других — недовольство и злость.
В этом материале мы постарались собрать знаковые события во время правления Белгородом Юрия Галдуна.
Перед вступлением в должность мэра в 2019 году Юрий Галдун рассказал «Бел.Ру», что хочет создать в областном центре управы взамен Западного и Восточного округов. Тогда чиновник заявил, что это поможет ускорить решение до 80% проблем города, а именно вопросы переполненных мусорных баков, припаркованных на газоне машин и тому подобные.
Мини-мэрии действительно стали пользоваться популярностью у горожан. Люди обращаются туда по разным житейским вопросам, а в период вакцинации от ковида в управах стали делать прививки от новой инфекции.
Парк Победы в центре Белгорода за время работы Галдуна заиграл новыми красками. Так, там наконец-то занялись ремонтом дренажно-лучевой системы, высадили новые деревья. В парке снесли палаточный фуд-корт и установили там современные модули с подсветкой, а на въезде в зону отдыха горадминистрация установила вазоны, чтобы белгородцы не устраивали там парковку.
В самом парке летом 2021-го установили рояль, на котором даже сыграл знаменитый пианист Денис Мацуев. А музыкальный проект «Везёлка Live» завоевал сердца белгородцев, его даже включили в программу фестиваля «Белгородское лето».
Работа Галдуна в Центральном парке, к сожалению, оказалась не такой эффективной. Перед назначением он рассказал о намерении реконструировать зону отдыха, однако руки завязывало то, что проект очень дорогостоящий. В итоге работы задержали из-за буйства коронавирусной инфекции.
Аттракционы в парке начали разбивать вандалы, а их владельца Александра Каракулова попросили удалиться из ЦПКиО. Сейчас он продаёт технику на «Авито».
Летом 2020-го в парке разрушился памятник Ленину во время проведения работ по эксгумации останков немецких солдат. Галдун сначала пообещал горожанам восстановить скульптуру вождя, а потом заявил, что это сделать невозможно.
Также в парке Победы и Центральном парке появились общественные туалеты, которые работают круглый год.
В год назначения на должность мэра Галдун оценивал качество выполненных работ в сквере, который протянулся от гостиницы «Амакс» до рынка «Салют». Отметим, что белгородцы ждали пешую тропу, соединяющую Харгору с центром города, много лет.
В 2020 году в Белгороде открыли сразу несколько скверов — зону отдыха на Гражданском проспекте, которую назвали в честь Кирилла и Мефодия, а также облагородили территорию у Смоленского собора.
В 2021-м мэрия начала активно создавать скверы на Крейде, у Пушкинской библиотеки и за спорткомплексом Светланы Хоркиной.
За годы работы Юрия Галдуна мэром в областном центре произошёл ряд важнейших изменений. Так, в 2020 году благодаря федеральному финансированию в Белгороде построили сразу две крупные двухуровневые развязки — на пересечении улиц Студенческой и Калинина, а также на Чичерина и Сумской.
Также на улице Молодёжной, благодаря содействию Минтранса, открыли четырёхполосную дорогу, которая связала 11-й микрорайон и Спутник. Как итог — нагрузка на соседних улицах Губкина и Щорса, а также на перекрёстке Красноармейской и Губкина снизилась.
Ну и как же не упомянуть про самую скандальную улицу Белгорода — Щорса? Проект, включающий в себя нестандартные для провинциального города решения по типу выделенок для общественного транспорта посередине проезжей части, практически сразу вызвал негодование со стороны местных жителей.
Однако региональные власти в лице экс-начальника депстроя Евгения Глаголева решили всё же реализовать задуманное и принялись за переустройство главной транспортной артерии города.
По сути, глобальную реконструкцию улицы начал экс-глава депстроя Евгений Глаголев, однако Галдун активно поддерживал изменения, акцентируя внимание на улучшении работы общественного транспорта, но от поездок на машине сам отказываться не собирался. При этом мэр утверждал, что на первом месте находятся пешеходы, затем велосипедисты и пользователи общественного транспорта, а только потом — автомобилисты.
По итогу довольными ремонтом остались немногие. Всё дошло до того, что накал страстей усмирял глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который организовал встречу с населением на скандальной улице. Причиной разразившегося конфликта он назвал отсутствие встреч и обсуждений проекта горадминистрации с горожанами. Высказыванию Гладкова аплодировали.
Мэр в свою очередь заявил, что результат реконструкции ему не нравится как автомобилисту, потому что во время одной из поездок на машине по Щорса он был «психованный» и у него тряслись руки. Однако после этого Галдун в очередной раз упомянул об отсутствии «другого пути» развития города.
При Галдуне активно начала развиваться Единая транспортная компания. Это монополист, который вобрал в себя автобусы разных перевозчиков. Планировалось, что с появлением организации у водителей прекратится гонка за пассажирами и деньгами. Шофёрам предлагали выдавать зарплату на основе преодолённых километров, но на октябрь 2021-го воплотить мечту в жизнь компании пока не удалось.
Считалось, что после окончания реконструкции улицы Щорса, где общественному транспорту выделили полосы посередине проезжей части, в Белгороде заработает новая маршрутная сеть. Пассажирам предлагали оплачивать поездки с помощью валидаторов на основе системы check-in/check-out. Однако это начало работать только в нескольких автобусах. Да и точной даты запуска долгожданной новой маршрутной сети пока никто не называет.
Менялись и правила оплаты — с марта 2020 года пассажиры отдают деньги за поездку сразу после того, как заходят в автобус. Вероятно, причиной этому стали очереди, которые собирались рядом с водителем, чтобы оплатить проезд.
Что касается самих автобусов, то несмотря на то, что для белгородцев закупили много машин «Маркополо» и больших ЛиАЗов, старые пазики продолжают развозить пассажиров.
Хотел Галдун в 2019-м заменить троллейбусы на электробусы. В итоге летом 2021-го он заявил, что хоть и не слишком манёвренные, но любимые горожанами троллейбусы убирать не будут, а электробусы областной центр себе не может позволить из-за их дороговизны. Напомним, первый электробус появится на дорогах Белгорода уже в ноябре.
В августе прошлого года после реконструкции открыли бывший кинотеатр «Октябрь», который преобразовали в культурный центр. По плану он должен был стать знаковым местом для молодёжи. Директором учреждения назначили известного организатора вечеринок Илью Карханова. Однако белгородец не проработал там и года из-за конфликта с городским управлением культуры.
Новый губернатор Вячеслав Гладков решил сделать из «Октября» арт-резиденцию, где креативные сообщества будут получать поддержку для развития проектов.
Обрадовали горожан велодорожки, которые появились на улице Щорса и в Сосновке. На них белгородцы с удовольствием катаются на арендованных самокатах, точки проката которых появились в разных частях города.
Для любителей экстремальных видов спорта рядом с «Октябрём» построили скейт-площадку. Мэр говорил, что подобные объекты могут появиться возле ЦД «Космос» и новой спортивной арены.
В августе 2021-го на Центральном пляже Белгорода оборудовали пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдыхающим горожанам оказывали помощь волонтёры, на участке дежурил сотрудник.
Намерения мэрии построить крематорий в микрорайоне Юго-Западный столкнулись с недовольством белгородцев. Жители заявили, что боятся «клубов жёлтого пепла с остатками волос и зубов», которые будут «падать на головы». Как бы городские чиновники ни пытались утихомирить население, у них это не получилось.
В ситуацию вмешался руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. Он назвал проблему утрированной, упрекнул мэрию в некачественной работе с населением в части коммуникации и объявил, что крематория в Юго-Западном не будет.
Завоевал популярность среди местных жителей мэр Юрий Галдун своей активностью в социальных сетях. Градоначальник активно переписывался с населением и публиковал не всегда серьёзные посты о жизни города и его развитии, как это делает большинство чиновников.
В социальных сетях мэр любил и пошутить. Так, в апреле 2020 года Галдун опубликовал фото дверей секс-шопа с подписью «Самоизоляция — время для экспериментов». Пост, кстати, собрал небывалое число лайков и просмотров — к восьми часам вечера того же дня там было 23 тысячи просмотров, 1143 лайка и 36 репостов.
Не меньшую шумиху набрал и ответ Галдуна журналисту федерального СМИ. На вопрос корреспондента о том, связан ли уход мэра с избиениями в колонии Белгородской области, чиновник ответил кратко: «Естественно». Как оказалось, Юрий Галдун пошутил.
Также Галдун часто проводил прямые эфиры с участием местных журналистов и блогеров. Такое общение белгородцы оценили и засыпали мэра вопросами.
Делился градоначальник и событиями из личной жизни. Например, Галдун активно участвует в общегородских и всероссийских забегах, преодолевая многокилометровые дистанции.
А в июне 2020-го мэр поделился с подписчиками трогательным фото с щенком в руках, которого он взял себе домой из пансионата для бездомных собак. Имя для четвероногого друга выбирали белгородцы.