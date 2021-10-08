Гладков проверил работу отделения неотложной помощи в поликлинике Белгорода

Posted 8 октября 2021, 13:04
Published 8 октября 2021, 13:04
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
В отделениях неотложной помощи поликлиник принимают с острой болью, повышением температуры, давлением специальные бригады врачей с 8 до 20 часов.
Проблемы, конечно, остались. Но подомовой обход по вызовам осуществляют отдельные бригады, которые работают с 8:30, а не с 17:00, как это было раньше. Они получают списки адресов, которые поступают на единый номер кол-центра 122. При этом данные врачи к участкам не привязаны и могут быть перераспределены исходя из нагрузки. Вячеслав Гладков
Губернатор рассказал, что при 1-м и 4-м отделениях поликлиники Белгорода работает по семь бригад, во второй поликлинике — пять, в шестой — десять бригад. По словам врачей, с открытием отделения неотложной помощи очередей стало меньше и сократилось время ожидания пациентов. Гладков пообещал решить вопрос с транспортом, потому что количество вызовов стало в несколько раз больше.
В то же время утром 8 октября в социальных сетях опять появилось видео о том, что в шестой поликлинике Белгорода образовалась очередь.