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Posted 8 октября 2021, 13:04

Published 8 октября 2021, 13:04

Modified 1 декабря, 08:30

Updated 1 декабря, 08:30

Гладков проверил работу отделения неотложной помощи в поликлинике Белгорода

8 октября 2021, 13:04
Сюжет
Медицина
Модернизацию первичного звена запустили неделю назад. Работу в отделении № 4 городской поликлиники проинспектировал губернатор, о чём рассказал на своей странице в соцсети.

В отделениях неотложной помощи поликлиник принимают с острой болью, повышением температуры, давлением специальные бригады врачей с 8 до 20 часов.

Проблемы, конечно, остались. Но подомовой обход по вызовам осуществляют отдельные бригады, которые работают с 8:30, а не с 17:00, как это было раньше. Они получают списки адресов, которые поступают на единый номер кол-центра 122. При этом данные врачи к участкам не привязаны и могут быть перераспределены исходя из нагрузки. Вячеслав Гладков

Губернатор рассказал, что при 1-м и 4-м отделениях поликлиники Белгорода работает по семь бригад, во второй поликлинике — пять, в шестой — десять бригад. По словам врачей, с открытием отделения неотложной помощи очередей стало меньше и сократилось время ожидания пациентов. Гладков пообещал решить вопрос с транспортом, потому что количество вызовов стало в несколько раз больше.

В то же время утром 8 октября в социальных сетях опять появилось видео о том, что в шестой поликлинике Белгорода образовалась очередь.

#Новости#Медицина#Губернатор#Поликлиники#Вячеслав Гладков
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