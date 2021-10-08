Гладков проверил работу отделения неотложной помощи в поликлинике Белгорода

Проблемы, конечно, остались. Но подомовой обход по вызовам осуществляют отдельные бригады, которые работают с 8:30, а не с 17:00, как это было раньше. Они получают списки адресов, которые поступают на единый номер кол-центра 122. При этом данные врачи к участкам не привязаны и могут быть перераспределены исходя из нагрузки. Вячеслав Гладков