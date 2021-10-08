Благодаря «Стальному дереву» в Старом Осколе пройдёт семейный музыкальный фестиваль

Мы рады, что наш проект оказался в числе победителей. Музыкальный фестиваль поможет создать условия для формирования семейных ценностей и вовлечь в совместную деятельность учащихся и родителей детских музыкальных школ. Приятно, что «Стальное дерево» поддерживает именно такой формат.Татьяна Жигунова, директор детской музыкальной школы № 3