Благодаря «Стальному дереву» в Старом Осколе пройдёт семейный музыкальный фестиваль

Posted 8 октября 2021, 12:09
Published 8 октября 2021, 12:09
Modified 14 декабря 2023, 16:01
Updated 14 декабря 2023, 16:01
Проект получил поддержку грантовой программы «Стальное дерево», реализуемой при поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнёра НЛМК.
Фестиваль предполагает проведение концертов, мастер-классов, разговорных клубов, творческих мастерских с участием Старооскольского художественного музея и художников города, арт-терапии «Исцеление искусством». Кроме этого, в рамках фестиваля планируется обучение игре на музыкальных инструментах родителей детьми, концерты «Дуэт с мамой».
Мы рады, что наш проект оказался в числе победителей. Музыкальный фестиваль поможет создать условия для формирования семейных ценностей и вовлечь в совместную деятельность учащихся и родителей детских музыкальных школ. Приятно, что «Стальное дерево» поддерживает именно такой формат.Татьяна Жигунова, директор детской музыкальной школы № 3
В 2019 году детская музыкальная школа № 3 при поддержке «Стального дерева» реализовала проект «Скрипичные посиделки», который помог обустроить зону отдыха около детской музыкальной школы.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.