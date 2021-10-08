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Posted 8 октября 2021, 12:09

Published 8 октября 2021, 12:09

Modified 14 декабря 2023, 16:01

Updated 14 декабря 2023, 16:01

Благодаря «Стальному дереву» в Старом Осколе пройдёт семейный музыкальный фестиваль

8 октября 2021, 12:09
Старооскольская детская музыкальная школа № 3 проведёт музыкальный фестиваль «Молодые побеги музыкального древа», в котором примут участие ученики музыкальных школ и школ искусств и их родители.

Проект получил поддержку грантовой программы «Стальное дерево», реализуемой при поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнёра НЛМК.

Фестиваль предполагает проведение концертов, мастер-классов, разговорных клубов, творческих мастерских с участием Старооскольского художественного музея и художников города, арт-терапии «Исцеление искусством». Кроме этого, в рамках фестиваля планируется обучение игре на музыкальных инструментах родителей детьми, концерты «Дуэт с мамой».

Мы рады, что наш проект оказался в числе победителей. Музыкальный фестиваль поможет создать условия для формирования семейных ценностей и вовлечь в совместную деятельность учащихся и родителей детских музыкальных школ. Приятно, что «Стальное дерево» поддерживает именно такой формат.Татьяна Жигунова, директор детской музыкальной школы № 3

В 2019 году детская музыкальная школа № 3 при поддержке «Стального дерева» реализовала проект «Скрипичные посиделки», который помог обустроить зону отдыха около детской музыкальной школы.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

#Новости#Культура#Стойленский ГОК#Сгок
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