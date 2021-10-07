Жильё для детей-сирот в Белгородской области смогут строить по рыночной цене

В Белгороде на второй квартал 2021 года средняя стоимость квадратного метра на рынке составила 80,4 тыс. рублей. Квартира в 33 «квадрата» обходилась в 2,6 млн рублей — на три четверти дороже, чем по нормативу. Проблема актуальна и для остальных муниципалитетов региона — жилья по таким ценам на рынке нет.