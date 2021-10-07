Жильё для детей-сирот в Белгородской области смогут строить по рыночной цене

В закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот в Белгородской области внесут изменения. Их согласовали на заседании комитета облдумы по строительству, ЖКХ и транспорту.
На сегодня субвенции рассчитываются на основе норматива Минстроя. Для Белгородской области в 2021 году он составляет 45,9 тыс. рублей за квадратный метр. Получается, что нормативная стоимость жилья для детей-сирот — 1,5 млн рублей. Но этот показатель далёк от реальных цен на недвижимость и себестоимости строительства.
В Белгороде на второй квартал 2021 года средняя стоимость квадратного метра на рынке составила 80,4 тыс. рублей. Квартира в 33 «квадрата» обходилась в 2,6 млн рублей — на три четверти дороже, чем по нормативу. Проблема актуальна и для остальных муниципалитетов региона — жилья по таким ценам на рынке нет.
В области предлагают исправить ситуацию изменением методики: выделять муниципалитетам деньги исходя из рыночной стоимости квадратного метра в районе или городском округе.
Если изменения в закон примут, для их реализации потребуются дополнительные вложения из бюджета: в 2022 году — 514,98 млн рублей, в 2023-м — 438,4 млн рублей, в 2024-м — 354 млн рублей.
Ежегодно в Белгородской области получают жильё 300–320 детей-сирот, на что выделяется порядка 500 млн рублей. В 2021 году жильё получат 326 детей-сирот, в 2022-м — более 200. Ранее губернатор Вячеслав Гладков поставил задачу ликвидировать очередь среди детей-сирот на получение жилья.