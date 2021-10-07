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В Белгороде проведут субботник 8 и 9 октября

7 октября 2021, 10:58
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
В ближайшие пятницу и субботу в городе пройдёт экологический субботник. Планируются высадка растений, уборка мусора в урочищах, лесопосадках, в водоохранных зонах, дворах МКД, сообщили в пресс-службе мэрии. Подключиться к акции может любой желающий.

В Белгороде в ближайшие два дня состоится общегородской субботник. 8 октября на улице Студенческой планируется высадить 14 тыс. сеянцев черешчатого дуба.

На следующий день пройдёт уборка в урочищах Оскочное, Пески, Массив, Армячий лог, Архиерейская роща, в лесопосадке на улице Есенина, лесополосе в районе ботсада, в водоохранных зонах Белгородского водохранилища на улицах Волчанской и Донецкой. Субботник состоится и во дворах МКД, в гаражных массивах, частном секторе.

Участвовать в уборке может любой желающий: волонтёры, экологические отряды, представители организаций. Детали можно узнать по телефону (4722) 73–26–37.

В мэрии отметили, что общегородской субботник пройдёт в рамках Дней защиты от экологической опасности.

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