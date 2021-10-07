В Белгороде проведут субботник 8 и 9 октября

На следующий день пройдёт уборка в урочищах Оскочное, Пески, Массив, Армячий лог, Архиерейская роща, в лесопосадке на улице Есенина, лесополосе в районе ботсада, в водоохранных зонах Белгородского водохранилища на улицах Волчанской и Донецкой. Субботник состоится и во дворах МКД, в гаражных массивах, частном секторе.