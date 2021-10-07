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Posted 7 октября 2021, 08:36

Published 7 октября 2021, 08:36

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

В Белгороде открылся первый дилерский центр Mitsubishi Motors в новом формате

7 октября 2021, 08:36
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Новости компаний
6 октября 2021 года состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Тринити Моторс» в Белгороде. Он стал первым в городе центром, переоборудованным в соответствии с новыми глобальными стандартами Mitsubishi.

«Тринити Моторс» стал 65-м дилерским центром Mitsubishi в России, обновившим свой дизайн. Больше половины дилерских центров Mitsubishi уже сменили как свой внешний облик, так и интерьер и приобрели узнаваемые фирменные цвета — доминирующие чёрный и белый с красными элементами.

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия приняли участие Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус», Константин Валиховский, руководитель департамента розничных продаж АО «МС Банк Рус», Григорий Былов, генеральный директор компании «Тринити Моторс», Роман Щипцов, генеральный директор дилерского центра Mitsubishi в Белгороде.

Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», отметил: «Наше сотрудничество с компанией „Тринити Моторс“ началось в 2018 году. За эти несколько лет команда уже доказала свой профессионализм и желание постоянно развиваться и совершенствоваться. Центральный федеральный округ очень густонаселённый и стратегически важный для нас регион. Если исключить Москву и Московскую область, то доля продаж этого региона в наших совокупных продажах по России составляет 9%. Это хороший показатель. Я хочу пожелать „Тринити Моторс“ успеха и много новых клиентов».

Это очень важный день для всей дилерской сети «Тринити Моторс» и по-настоящему торжественное событие. Бренд Mitsubishi является для нас одним из ключевых в портфеле и несмотря на непростую ситуацию в мире продолжает удерживать высокую планку. Гости нашего дилерского центра по достоинству оценят комфорт и удобство современного дизайна.Роман Щипцов, генеральный директор дилерского центра Mitsubishi в Белгороде

Дилерский центр имеет общую площадь 1500 м², включая ремонтную зону (слесарный). Просторный шоурум площадью 420 м² позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi ASX, L200, новые Eclipse Cross и Pajero Sport, а также флагман модельного ряда, недавно обновлённый Outlander 2021 модельного года.

Современный дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и услуг трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью более 600 м² организованы 1 пост активной приёмки, 4 поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колёс, пост компьютерной диагностики, пост электрики и дополнительного оборудования, пост мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО — до 360 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

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