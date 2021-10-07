В Белгороде открылся первый дилерский центр Mitsubishi Motors в новом формате

Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», отметил: «Наше сотрудничество с компанией „Тринити Моторс“ началось в 2018 году. За эти несколько лет команда уже доказала свой профессионализм и желание постоянно развиваться и совершенствоваться. Центральный федеральный округ очень густонаселённый и стратегически важный для нас регион. Если исключить Москву и Московскую область, то доля продаж этого региона в наших совокупных продажах по России составляет 9%. Это хороший показатель. Я хочу пожелать „Тринити Моторс“ успеха и много новых клиентов».