Ещё шесть женщин скончались от ковида в Белгородской области

В Белгородской области скончались ещё шесть женщин с подтверждённым коронавирусом. Среди них — три жительницы областного центра в возрасте 85, 75 и 53 лет. Помимо этого, умерла 67-летняя женщина из Белгородского района. Все они были пациентками областной инфекционной больницы.
В окружной больнице в Старом Осколе скончалась 86-летняя жительница Губкинского горокруга, в горбольнице № 2 Белгорода — 84-летняя женщина из Прохоровского района.
Общее число умерших от ковида в Белгородской области увеличилось до 1198.
В больницах региона от коронавируса лечатся 1652 пациента. 41 из них находится в тяжёлом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 3705 человек.
Выздоровели ещё 206 пациентов, всего — 48 767.
За минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 219 человек. Больше всего случаев заболевания — в Старооскольском горокруге (+74), Белгороде (+62), Алексеевском горокруге (+26), Прохоровском районе (+20).
В восьми муниципалитетах нет новых заражённых, в остальных прибавилось от одного до восьми пациентов. Ещё один заболевший — житель другого региона.
Всего в Белгородской области зарегистрировали 55 322 случая заболевания коронавирусом.
Ранее в депздраве объяснили, почему не сошлась статистика по умершим от ковида пациентам у регионального оперштаба и Росстата. Разные числа, например, получились по итогам статистики за июль.
Из-за роста заболеваемости ковидными госпиталями стали терапевтический и хирургический корпуса горбольницы № 2. На лекарства для амбулаторных пациентов из резервного фонда правительства РФ Белгородской области выделили 37,3 млн рублей.