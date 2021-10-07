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Ещё шесть женщин скончались от ковида в Белгородской области

7 октября 2021, 09:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
В тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 41 пациент, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В больницах от коронавируса всего лечатся 1,7 тыс. человек. За прошедший день в Белгородской области зарегистрировали ещё 219 заболевших.

В Белгородской области скончались ещё шесть женщин с подтверждённым коронавирусом. Среди них — три жительницы областного центра в возрасте 85, 75 и 53 лет. Помимо этого, умерла 67-летняя женщина из Белгородского района. Все они были пациентками областной инфекционной больницы.

В окружной больнице в Старом Осколе скончалась 86-летняя жительница Губкинского горокруга, в горбольнице № 2 Белгорода — 84-летняя женщина из Прохоровского района.

Общее число умерших от ковида в Белгородской области увеличилось до 1198.

В больницах региона от коронавируса лечатся 1652 пациента. 41 из них находится в тяжёлом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 3705 человек.

Выздоровели ещё 206 пациентов, всего — 48 767.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 219 человек. Больше всего случаев заболевания — в Старооскольском горокруге (+74), Белгороде (+62), Алексеевском горокруге (+26), Прохоровском районе (+20).

В восьми муниципалитетах нет новых заражённых, в остальных прибавилось от одного до восьми пациентов. Ещё один заболевший — житель другого региона.

Всего в Белгородской области зарегистрировали 55 322 случая заболевания коронавирусом.

Ранее в депздраве объяснили, почему не сошлась статистика по умершим от ковида пациентам у регионального оперштаба и Росстата. Разные числа, например, получились по итогам статистики за июль.

Из-за роста заболеваемости ковидными госпиталями стали терапевтический и хирургический корпуса горбольницы № 2. На лекарства для амбулаторных пациентов из резервного фонда правительства РФ Белгородской области выделили 37,3 млн рублей.

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