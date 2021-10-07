Ещё шесть женщин скончались от ковида в Белгородской области

В Белгородской области скончались ещё шесть женщин с подтверждённым коронавирусом. Среди них — три жительницы областного центра в возрасте 85, 75 и 53 лет. Помимо этого, умерла 67-летняя женщина из Белгородского района. Все они были пациентками областной инфекционной больницы.