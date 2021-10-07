Белгородский фонд поддержки ИЖС перейдёт в частные руки

Posted 7 октября 2021, 09:05
Published 7 октября 2021, 09:05
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
По постановлению главы региона, с 1 января 2022 года в частные владения перейдут 17 объектов недвижимости на берегу водохранилища в Старооскольском горокруге. Также сменится владелец у унитарного предприятия, которое планируют преобразовать в хозяйственное общество.
Унитарное предприятие «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» преобразуют в хозяйственное общество. Сейчас владельцем фонда выступает департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области.
По итогам 2020 года фонд отчитался о выручке в 97,3 млн рублей и чистом убытке в 45,2 млн рублей. Директор фонда — Антон Иванов, который также руководит Белгородской ипотечной корпорацией.
Фонд поддержки ИЖС создан в конце 1993 года для реализации государственной целевой программы по развитию индивидуального жилищного строительства в Белгородской области. Фонд предоставляет участки для ИЖС, обеспечивает финансово-кредитную поддержку и строительство инженерных сетей и дорог.
В программу по приватизации федерального имущества включили объекты с базы отдыха «Лебедь» в селе Федосеевка. На территории базы находятся 13 нежилых зданий, сети водопровода, скважина и два земельных участка.
Согласно прогнозу, в результате приватизации в областной бюджет поступят 35 млн рублей.
Напомним, что имущество базы отдыха планировали передать другому владельцу с 2020 года. Однако продать госсобственность не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда.