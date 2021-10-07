bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2021, 09:05

Published 7 октября 2021, 09:05

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Белгородский фонд поддержки ИЖС перейдёт в частные руки

7 октября 2021, 09:05
Сюжет
Эксклюзив
Организацию включили в программу приватизации на 2022 год. Сейчас владельцем фонда выступает правительство области.

По постановлению главы региона, с 1 января 2022 года в частные владения перейдут 17 объектов недвижимости на берегу водохранилища в Старооскольском горокруге. Также сменится владелец у унитарного предприятия, которое планируют преобразовать в хозяйственное общество.

Унитарное предприятие «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» преобразуют в хозяйственное общество. Сейчас владельцем фонда выступает департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области.

По итогам 2020 года фонд отчитался о выручке в 97,3 млн рублей и чистом убытке в 45,2 млн рублей. Директор фонда — Антон Иванов, который также руководит Белгородской ипотечной корпорацией.

Фонд поддержки ИЖС создан в конце 1993 года для реализации государственной целевой программы по развитию индивидуального жилищного строительства в Белгородской области. Фонд предоставляет участки для ИЖС, обеспечивает финансово-кредитную поддержку и строительство инженерных сетей и дорог.

В программу по приватизации федерального имущества включили объекты с базы отдыха «Лебедь» в селе Федосеевка. На территории базы находятся 13 нежилых зданий, сети водопровода, скважина и два земельных участка.

Согласно прогнозу, в результате приватизации в областной бюджет поступят 35 млн рублей.

Напомним, что имущество базы отдыха планировали передать другому владельцу с 2020 года. Однако продать госсобственность не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда.

#Новости#Экономика#Эксклюзив#Фонд поддержки ижс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика