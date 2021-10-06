В обход таможни в Белгородской области пытались провезти 11 тысяч пачек сигарет

У села Безымено в Грайворонском горокруге в 400 метрах от госграницы задержали троих россиян, которые собирались переместить через границу с Украиной 22 картонные коробки, в которых находилось 11 тысяч пачек сигарет Marlboro.
В Краснояружском районе на дороге между населёнными пунктами Староселье в России и Грабовское на Украине задержали машину с номерами Белгородской области, в которой мужчина 1999 года рождения хотел незаконно вывезти на Украину 138 коробок со средствами защиты от насекомых и 400 женских головных уборов общей стоимостью около 800 тысяч рублей.
По фактам примут процессуальные решения, сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ по Белгородской области.