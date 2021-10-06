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В обход таможни в Белгородской области пытались провезти 11 тысяч пачек сигарет

6 октября 2021, 09:10
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
22 коробки с сигаретами Marlboro задержали в 400 метрах от границы в Грайворонском горокруге. А в Краснояружском районе поймали машину со 138 коробками отравы от насекомых и 400 женскими шапками, сообщили в Пограничном управлении ФСБ.

У села Безымено в Грайворонском горокруге в 400 метрах от госграницы задержали троих россиян, которые собирались переместить через границу с Украиной 22 картонные коробки, в которых находилось 11 тысяч пачек сигарет Marlboro.

В Краснояружском районе на дороге между населёнными пунктами Староселье в России и Грабовское на Украине задержали машину с номерами Белгородской области, в которой мужчина 1999 года рождения хотел незаконно вывезти на Украину 138 коробок со средствами защиты от насекомых и 400 женских головных уборов общей стоимостью около 800 тысяч рублей.

По фактам примут процессуальные решения, сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ по Белгородской области.

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#Новости#Контрабанда#Сигареты#Шапки#Происшествия
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