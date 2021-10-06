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У детей ещё двух белгородских чиновников нашли «подаренные» квартиры

6 октября 2021, 10:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
В этот раз жильё нашли у детей начальника регионального департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева и главы Совета безопасности Олега Мантулина. Результатами расследования поделился активист Максим Климов. Ранее из-за квартиры для сына Наталии Зубаревой организовали служебное расследование.

5 октября Максим Климов представил очередное расследование на тему жилья, которое могли «подарить» детям белгородских чиновников. В этот раз он сообщил, что в 2013 году квартиру площадью около 130 кв. м, которая раньше была имуществом области, получила дочь начальника регионального департамента имущественных и земельных отношении Валерия Шамаева. Квартира расположена на улице Парковой. Спустя время жильё переписали на жену Валерия Шамаева.

Также Климов сообщил, что квартиру получила и дочь секретаря регионального Совета безопасности Олега Мантулина. Речь идёт о помещении площадью 92 кв. м. на улице Победы.

Реакции на этот материал со стороны властей пока не было. Ранее, напомним, активист сообщил о квартире в 149 «квадратов», которую получил сын заместителя губернатора, курирующего социальный блок, Наталии Зубаревой. Жильё ему передали в собственность за день до того, как Евгений Савченко объявил об уходе с поста губернатора.

Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование, решение примут по его итогам.

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#Новости#Квартиры#Максим Климов#Олег мантулин#Валерий шамаев#Общество
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