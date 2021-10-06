У детей ещё двух белгородских чиновников нашли «подаренные» квартиры

5 октября Максим Климов представил очередное расследование на тему жилья, которое могли «подарить» детям белгородских чиновников. В этот раз он сообщил, что в 2013 году квартиру площадью около 130 кв. м, которая раньше была имуществом области, получила дочь начальника регионального департамента имущественных и земельных отношении Валерия Шамаева. Квартира расположена на улице Парковой. Спустя время жильё переписали на жену Валерия Шамаева.