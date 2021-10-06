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Posted 6 октября 2021, 17:00

Published 6 октября 2021, 17:00

Modified 1 декабря, 08:32

Updated 1 декабря, 08:32

Путин назначил судей в Белгородской области

6 октября 2021, 17:00
Сюжет
Назначение
Речь идёт о двух судьях областного суда и о председателе Вейделевского районного суда. Соответствующий указ президент подписал 1 октября.

Судьями Белгородского областного суда назначили Ольгу Суслову и Оксану Украинскую. Известно, что Ольга Суслова была председателем Шебекинского районного суда. Оксана Украинская до назначения работала судьёй по гражданским делам Свердловского районного суда.

Председателем Вейделевского районного суда стал Роман Лобов. Он же занимал эту должность с 2015 года. До того, как переехал в Вейделевский район, работал в Валуйском районном суде.

Это не первое назначение в судах региона с начала года. В январе председателем Белгородского районного суда стал Андрей Дереча. В апреле председателем Старооскольского районного суда назначали Галину Мелентьеву.

Такие же назначения произошли в Грайворонском районном и Новооскольском районом судах. Там председателями стали Лариса Белашова и Наталья Сорокина соответственно.

В октябре сообщалось, что председателем Белгородского арбитражного суда стал Марат Гумеров. До назначения он работал зампредседателя арбитражного суда Татарстана.

Напомним, что в Белгородской области планировали упразднить Губкинский районный суд: там числились только один судья и председатель, что усложняло работу в случае болезни или отпуска одного из сотрудников. Планировалось, что они перейдут в Губкинский городской суд.

#Новости#Общество#Вейделевский район#Белгородский областной суд#Назначение#Владимр путин
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