Объявленных в розыск белгородцев нашли в Архангельске и Екатеринбурге

Мероприятия по розыску в Белгородской области проходили с 29 по 30 сентября, чтобы найти скрывающихся преступников, а также без вести пропавших граждан.
В результате сотрудникам полиции удалось задержать 25 обвиняемых, которые находились в федеральном розыске.
Розыски проходили и в других городах России. В Екатеринбурге был задержан обвиняемый ОМВД России по г. Губкину в незаконном обороте наркотиков.
В Архангельске полицейские задержали подозреваемого ОМВД по Ракитянскому району в совершении кражи.
Также удалось выйти на местоположение восьмерых граждан, которые пропали без вести.