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Объявленных в розыск белгородцев нашли в Архангельске и Екатеринбурге

6 октября 2021, 11:27
Фото: Бел.Ру
Сотрудники полиции за два дня задержали 25 преступников, которые находились в федеральном розыске, сообщило УМВД России по Белгородской области.

Мероприятия по розыску в Белгородской области проходили с 29 по 30 сентября, чтобы найти скрывающихся преступников, а также без вести пропавших граждан.

В результате сотрудникам полиции удалось задержать 25 обвиняемых, которые находились в федеральном розыске.

Розыски проходили и в других городах России. В Екатеринбурге был задержан обвиняемый ОМВД России по г. Губкину в незаконном обороте наркотиков.

В Архангельске полицейские задержали подозреваемого ОМВД по Ракитянскому району в совершении кражи.

Также удалось выйти на местоположение восьмерых граждан, которые пропали без вести.

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#Новости#Рейды#Федеральный розыск#Общество
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