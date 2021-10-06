Два белгородца обокрали магазины одежды одной сети

Владельцы магазинов обратились в полицию и написали заявления о пропаже товаров. Сотрудники МВД нашли подозреваемых — двоих мужчин в возрасте 39 и 34 лет.
Предполагается, что один из них притворился покупателем, оценил ситуацию вокруг и вынес из магазина пакет с обувью. Стоимость ботинок составляла порядка 7 тыс. рублей.
Другой подозреваемый украл в магазине той же сети куртку и джемпер суммарной стоимостью около 14 тыс. рублей.
На данный момент против подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам кражи. Мужчин ждёт лишение свободы до двух лет.