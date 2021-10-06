Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два белгородца обокрали магазины одежды одной сети

6 октября 2021, 17:11
Фото: pixabay.com
Подозреваемых привлекли ботинки, куртка и джемпер, сообщили в УМВД России по городу Белгороду.

Владельцы магазинов обратились в полицию и написали заявления о пропаже товаров. Сотрудники МВД нашли подозреваемых — двоих мужчин в возрасте 39 и 34 лет.

Предполагается, что один из них притворился покупателем, оценил ситуацию вокруг и вынес из магазина пакет с обувью. Стоимость ботинок составляла порядка 7 тыс. рублей.

Другой подозреваемый украл в магазине той же сети куртку и джемпер суммарной стоимостью около 14 тыс. рублей.

На данный момент против подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам кражи. Мужчин ждёт лишение свободы до двух лет.

Материалы по теме
Иностранец обокрал проводника поезда Москва — Белгород
#Новости#Одежда#Хищения#Кража#Магазин#Криминал#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18