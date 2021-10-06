Белгородец умер в командировке на ферме в Брянской области

Posted 6 октября 2021, 11:23
Published 6 октября 2021, 11:23
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
Происшествие случилось 30 сентября на птицеводческой ферме в Трубчевском районе. 55-летний мужчина внезапно упал и умер.
Скончавшимся был монтажник технологического оборудования белгородской фирмы ООО «РУСТ-ВЕСТ».
Госинспекция труда Брянской области начала расследование несчастного случая.
Напомним, что в апреле происшествие случилось в Нижегородской области. Там в хостеле обнаружили тело 36-летнего белгородца. Он был вахтовиком, работал электромонтажником.