Белгородец умер в командировке на ферме в Брянской области

Мужчина работал монтажником в белгородской компании ООО «РУСТ-ВЕСТ». Как сообщили в Госинспекции труда Брянской области, работник внезапно упал и скончался.

Происшествие случилось 30 сентября на птицеводческой ферме в Трубчевском районе. 55-летний мужчина внезапно упал и умер. Скончавшимся был монтажник технологического оборудования белгородской фирмы ООО «РУСТ-ВЕСТ». Госинспекция труда Брянской области начала расследование несчастного случая. Напомним, что в апреле происшествие случилось в Нижегородской области. Там в хостеле обнаружили тело 36-летнего белгородца. Он был вахтовиком, работал электромонтажником.