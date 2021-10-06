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Posted 6 октября 2021, 11:23

Published 6 октября 2021, 11:23

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Белгородец умер в командировке на ферме в Брянской области

6 октября 2021, 11:23
Мужчина работал монтажником в белгородской компании ООО «РУСТ-ВЕСТ». Как сообщили в Госинспекции труда Брянской области, работник внезапно упал и скончался.

Происшествие случилось 30 сентября на птицеводческой ферме в Трубчевском районе. 55-летний мужчина внезапно упал и умер.

Скончавшимся был монтажник технологического оборудования белгородской фирмы ООО «РУСТ-ВЕСТ».

Госинспекция труда Брянской области начала расследование несчастного случая.

Напомним, что в апреле происшествие случилось в Нижегородской области. Там в хостеле обнаружили тело 36-летнего белгородца. Он был вахтовиком, работал электромонтажником.

#Новости#Белгородская область#Происшествия#Ферма#Брянская область
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