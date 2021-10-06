Белгородец снялся в эпизоде сериала ТНТ «Милиционер с Рублёвки»

Белгородец Юрий Чуев снялся в эпизоде сериала телеканала ТНТ «Милиционер с Рублёвки». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что партнёрами по эпизоду стали актёры Юрий Грубник и Артём Сучков.