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Белгородец снялся в эпизоде сериала ТНТ «Милиционер с Рублёвки»

6 октября 2021, 12:44
Фото: страница Юрия Чуева в соцсети
Об этом Юрий Чуев рассказал на своей странице в соцсети. Его партнёрами по сцене стали Юрий Грубник и Артём Сучков.

Белгородец Юрий Чуев снялся в эпизоде сериала телеканала ТНТ «Милиционер с Рублёвки». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что партнёрами по эпизоду стали актёры Юрий Грубник и Артём Сучков.

Сериал «Милиционер с Рублёвки» — приквел известного телесериала «Полицейский с Рублёвки». Его премьерный показ прошёл на ТНТ в апреле 2021 года. Главные роли сыграли Артём Сучков, Ольга Виниченко, Артём Жигулин, Дмитрий Ячевский, Ирина Кназьниделина, Ольга Шеховцова, Ола Кейру.

Пользователи портала «Кинопоиск» оценивают сериал на 5.0 балла из десяти возможных.

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