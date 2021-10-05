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В России появится День отца

5 октября 2021, 08:49
Фото: Бел.Ру
Теперь перед Днём матери россияне отметят День отца. Согласно указу президента, его празднование будет приходиться на третье воскресенье октября, сообщается на портале правовой информации.

4 октября Владимир Путин подписал указ «О Дне отца», который уже вступил в силу. Впервые отметить праздник граждане страны смогут 17 октября.

Праздник в честь отцов необходим для того, чтобы укрепить связи в базовых ячейках общества — семьях. Важно поднять значение роли отцов в воспитании и социализации детей, сообщается в документе.

Есть международный День отца, который отмечается в третье воскресенье июня. Однако празднование Дня отца в России должно стать таким же народным праздником, как День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года.

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#Новости#Путин#Новый праздник#Общество
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