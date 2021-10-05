В России появится День отца

4 октября Владимир Путин подписал указ «О Дне отца», который уже вступил в силу. Впервые отметить праздник граждане страны смогут 17 октября.
Праздник в честь отцов необходим для того, чтобы укрепить связи в базовых ячейках общества — семьях. Важно поднять значение роли отцов в воспитании и социализации детей, сообщается в документе.
Есть международный День отца, который отмечается в третье воскресенье июня. Однако празднование Дня отца в России должно стать таким же народным праздником, как День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года.