В Белгородской области в 2022 году 147 многодетных семей получат жильё

4 октября во время оперсовещания правительства области начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров сообщил, что в период 2022–2031 гг. жильё смогут получить около 1400 семей региона.
На 2022 год у нас предусмотрен 1 млрд рублей, жильё смогут получить 147 семей. На эти цели нам нужно 14,5 тыс. кв. м жилья.Владимир Базаров
Так, благодаря региональной программе, ежегодно не менее 145 многодетных семей смогут получать свою жилплощадь.
Во время форума «Время новых возможностей» 9 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что многодетные семьи как никто нуждаются в государственной поддержке, потому что, во-первых, помогают решить злободневную демографическую проблему, во-вторых, не в состоянии самостоятельно приобрести жильё, так как в большинстве случаев не отличаются высокими доходами.
Отметим, в России семьям с тремя и более детьми снизят налоги на имущество на величину кадастровой стоимости части квартиры и дома в расчёте на каждого ребёнка.