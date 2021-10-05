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В Белгородской области в 2022 году 147 многодетных семей получат жильё

5 октября 2021, 07:34
Фото: pixabay.com
На обеспечение жильём многодетных семей в областном бюджете в следующем году заложен 1 млрд рублей.

4 октября во время оперсовещания правительства области начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров сообщил, что в период 2022–2031 гг. жильё смогут получить около 1400 семей региона.

На 2022 год у нас предусмотрен 1 млрд рублей, жильё смогут получить 147 семей. На эти цели нам нужно 14,5 тыс. кв. м жилья.Владимир Базаров

Так, благодаря региональной программе, ежегодно не менее 145 многодетных семей смогут получать свою жилплощадь.

Во время форума «Время новых возможностей» 9 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что многодетные семьи как никто нуждаются в государственной поддержке, потому что, во-первых, помогают решить злободневную демографическую проблему, во-вторых, не в состоянии самостоятельно приобрести жильё, так как в большинстве случаев не отличаются высокими доходами.

Отметим, в России семьям с тремя и более детьми снизят налоги на имущество на величину кадастровой стоимости части квартиры и дома в расчёте на каждого ребёнка.

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