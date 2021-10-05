В Белгородской области в 2022 году 147 многодетных семей получат жильё

Во время форума «Время новых возможностей» 9 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что многодетные семьи как никто нуждаются в государственной поддержке, потому что, во-первых, помогают решить злободневную демографическую проблему, во-вторых, не в состоянии самостоятельно приобрести жильё, так как в большинстве случаев не отличаются высокими доходами.