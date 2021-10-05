В Белгородской области начался сезон охоты на копытных и бобров

На специально отведённых территориях Белгородской области можно добывать таких копытных животных, как благородный олень и косуля европейская. Охота на зверей разрешена до 10 января в соответствии с утверждённым лимитом.
Помимо копытных, началась охота на бобров. Сначала необходимо проводить охоту в земельных угодьях, где звери вредят производству сельскохозяйственной продукции, а также в местах обитания других зверей. Отстрел бобров разрешено проводить до конца февраля.
Нарушение правил охоты карается административным и уголовным наказанием.