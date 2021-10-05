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В Белгородской области начался сезон охоты на копытных и бобров

5 октября 2021, 13:59
Фото: pixabay.com
С 1 октября в регионе можно охотиться на копытных животных и бобров в закреплённых охотничьих угодьях, сообщили в пресс-службе губернатора.

На специально отведённых территориях Белгородской области можно добывать таких копытных животных, как благородный олень и косуля европейская. Охота на зверей разрешена до 10 января в соответствии с утверждённым лимитом.

Помимо копытных, началась охота на бобров. Сначала необходимо проводить охоту в земельных угодьях, где звери вредят производству сельскохозяйственной продукции, а также в местах обитания других зверей. Отстрел бобров разрешено проводить до конца февраля.

Нарушение правил охоты карается административным и уголовным наказанием.

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